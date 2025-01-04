За яких умов можна без штрафу спиляти дерево в Україні: коли потрібен дозвіл

Інформацію про порядок зрізання дерев в населених пунктах можна знайти в постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" від 1 серпня 2006 року.

Коли дозволяється зрізати дерева на вулиці

Якщо ви хочете видалити кущі або дерева, які ростуть на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності, то рішення про це може прийматися самим власником чи користувачем цієї ділянки. При цьому не потрібно отримувати згоду відповідних служб чи сплачувати відновну вартість дерев.

В тому разі, коли дерево росте за межами присадибної ділянки, наприклад, біля паркану, то рішення про його видалення повинно бути прийняте виконавчим органом міської, селищної або сільської ради. Особа, яка хоче вирізати зелені насадження, звертається до відповіданого органа з заявою. Після цього комісія (до її складу входить і сам заявник) вивчає питання, складає акт обстеження насаджень та видає копію рішення заявнику.

В рішенні також вказується повна сума відновної вартості зелених насаджень. Тому слід запам'ятати, що зрізати дерево без сплати грошей не завжди можливо. За рішенням КМУ сплата не проводиться:

коли відбувається реконструкція або капітальний ремонт об'єкта благоустрою;

коли зносяться аварійні, сухостійні, фаутні дерева (останнє — мають пошкодження або вади стовбура різного походження чи є самосійними і поросливими деревами, діаметр кореневої шийки яких не перевищує 5 см);

коли дерево досягає вікової межі або затіняє будинок так, що потрібно відновити світловий режим в оселі;

під час ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах.

Зверніть увагу, що за незаконно зрізані зелені насадження в межах населеного пункту передбачається адміністративна відповідальність (штраф у розмірі від 1152 до 1852 грн (постанова КМУ від 08.04.1999 № 559)). Додатково відбувається відшкодування збитків в залежності від діаметра пня дерева, що було незаконно зрізане.