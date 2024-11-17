За якої температури можна прати абсолютно всі речі: поради експертів

Бавовна, синтетика, шовк, шерсть, бамбук – будь-який матеріал витримає прання за цієї температури і не втратить свого кольору та форми.
Кожна пральна машинка має купу програм і температурних режимів. Однак для речей з будь-якого матеріалу підходить лише одна температура, за якої тканина не зіпсується. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, за якої температури можна прати все, що завгодно.
Яку температуру витримують різні види тканин
- Щільна бавовна — до 95 градусів;
- бавовна — до 60 градусів;
- синтетика — від 30 до 50 градусів;
- шовк — до 30 градусів;
- батист, поплін і бамбук — до 40 градусів.
Яка температура прання підходить для речей з будь-якої тканини
Фахівці рекомендують використовувати температуру 30 градусів, яка вважається безпечною для речей з будь-яких матеріалів. Справа в тому, що якість прання частіше залежить не від температурного режиму, а від прального засобу. Більшість сучасних порошків та гелів добре відпирають навіть найуїдливіші плями за невисоких температур, тому немає потреби виставляти максимальний температурний режим.
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