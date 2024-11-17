За якої температури можна прати абсолютно всі речі: поради експертів

Бавовна, синтетика, шовк, шерсть, бамбук – будь-який матеріал витримає прання за цієї температури і не втратить свого кольору та форми.

Кожна пральна машинка має купу програм і температурних режимів. Однак для речей з будь-якого матеріалу підходить лише одна температура, за якої тканина не зіпсується. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, за якої температури можна прати все, що завгодно.

Яку температуру витримують різні види тканин

Щільна бавовна — до 95 градусів;

бавовна — до 60 градусів;

синтетика — від 30 до 50 градусів;

шовк — до 30 градусів;

батист, поплін і бамбук — до 40 градусів.

Яка температура прання підходить для речей з будь-якої тканини

Фахівці рекомендують використовувати температуру 30 градусів, яка вважається безпечною для речей з будь-яких матеріалів. Справа в тому, що якість прання частіше залежить не від температурного режиму, а від прального засобу. Більшість сучасних порошків та гелів добре відпирають навіть найуїдливіші плями за невисоких температур, тому немає потреби виставляти максимальний температурний режим.

Читайте також:

Як посмажити рибу, щоб не підгорало борошно: про це майже ніхто не знає

Перловка буде ароматною, соковитою й ніжною: секрет приготування криється в перших кроках

Млинці не рватимуться, будуть тоненькими та еластичними: ось що треба зробити