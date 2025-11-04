Як пришвидшити утворення компосту / © Credits

Реклама

Кожен господар знає, що якісний компост вкрай потрібен для родючості ґрунту. Але часто купа з відходів лежить роками, не перетворюючись на пухкий перегній. Особливо повільно розкладаються товсті гілки, бур’яни та стебла кукурудзи. Однак існують народні способи, перевірені часом, які дозволяють утричі прискорити процес компостування, навіть без використання дорогих біопрепаратів. Якщо зробити все правильно восени, уже навесні отримаєте готове поживне добриво.

Як прискорити процес перегнивання компостної купи: 5 дієвих методів

Подрібнюйте всі відходи. Великі гілки та товсті стебла краще перерубати або перемолоти. Чим менші частинки — тим швидше вони перегниють. Якщо немає подрібнювача, можна скористатися сокирою чи пилкою: навіть груба тріска перегниє за зиму.

Правильне зволоження. Компост не повинен бути сухим, але й не мокрим. Ідеальна вологість — як у добре відтиснутої губки. Якщо восени стоїть суха погода, полийте купу водою, розведеною із гноєм, або настоєм трав — це активізує мікроорганізми. Узимку корисно кидати в компост сніг, який забезпечить поступове зволоження.

Додавайте прискорювачі бродіння. Найефективніші продукти для розкладання: дріжджі — 50 г на 10 л теплої води та ложка цукру; сироватка й кисле молоко; деревний попіл — додає калій і покращує структуру майбутнього перегною. Полийте таким розчином шари компосту — і процес піде в рази швидше.

Тепло і повітря. Якщо хочете, щоб навіть товсті гілки перегнили, не залишайте купу щільно утрамбованою. Раз на місяць перекопайте або переверніть шари. Для збереження тепла накрийте компост чорною плівкою, мішковиною чи старим килимком. Так всередині створюється ефект «теплої грядки», де органіка розкладається швидше.

Природний прискорювач розкладання компостної купи із кухонних відходів

Можна також приготувати простий розчин:

1 літр сироватки або кефіру;

2 ложки цукру;

10 г дріжджів;

10 літрів теплої води.

Поливайте цим розчином компостну купу раз на два тижні — і вже через кілька місяців навіть товсті гілки стануть м’якими й пухкими.