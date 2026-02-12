Заб’ються всі труби: що категорично не можна викидати в унітаз

Унітаз — це не смітник / © pixabay.com

Реклама

Чомусь деякі люди звикли сприймати унітаз і каналізацію як альтернативу смітнику. Комусь може здаватись, що викинувши непотріб в унітаз можна зекономити час на винесення сміття, але насправді цим ви створюєте тільки більше проблем, як собі, так і сусідам.

Про це пише Daily Mail.

Що не можна викидати у каналізацію:

залишки їжі: кістки від риби та м’яса, залишки жиру

зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кісточки від вишні та інших плодів

шкірку від кавунів та динь

засоби особистої гігієни, підгузки, гумові рукавички

чайну та кавову заварку

ганчірки, вату, мочалки, губки для миття посуду

поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів

жувальні гумки, зубну нитку, пластир

використаний наповнювач від котячого туалету

мертвих акваріумних рибок, пацюків, хом’ячків, шерсть та волосся

предмети з пластику, скла, металу

будівельне сміття, пісок, сухі й розведені будівельні суміші та їх залишки

скло, металеві й дерев’яні предмети

легкозаймисті рідини, кислоти, масла

Ви будете здивовані, але залишки молока теж ні в якому разі не можна виливати у раковину. Молоко має високий вміст жиру, а це означає, що воно може призвести до засмічень, як і інші жири, олії та мастила. Краще вилийте молоко в окремий неперероблюваний контейнер.

Реклама

Крім того, старе молоко можна використовувати як компост або як натуральне добриво.

«Завжди зішкрібайте жири та олії у сміттєвий бак перед миттям посуду, уникайте виливання напоїв, таких як гарячий шоколад чи чай, у каналізацію та не змивайте нічого, що не є сечею, фекаліями чи туалетним папером, навіть якщо на упаковці зазначено інше», — сказала Тесс Файєрс, директорка з питань стічних вод та біоресурсів компанії Thames Water.

Раніше ми писали про те, що не можна виливати в раковину. Більше про це читайте у новині.