Заборонені речі у спальні: експерти фен-шуй назвали головні помилки, що крадуть ваш сон

Ми проводимо у спальні третину життя, але часто несвідомо перетворюємо її на склад речей або філію офісу. Експерти з фен-шуй попереджають: дзеркала, гаджети та навіть «одинокі» картини на стінах можуть руйнувати ваш сон і особисте життя.

Спальня

Спальня має бути місцем відпочинку, а не стресу / © pixabay.com

У квартирі спальня — це місце, де ми найбільш вразливі, адже перебуваємо у пасивному стані сну. Якщо енергія (ці) у кімнаті заблокована або хаотична, це миттєво б’є по здоров’ю та стосунках.

Про це розповідають провідні експерти з фен-шуй Енджі Чо, Маріанна Гордон та Аманда Гіббі Пітерс у статті для Parade.

Ось головні правила, які допоможуть зробити спальню місцем сили та спокою.

Помилка №1: Занадто багато «активної» енергії

Спальня має бути територією спокою (енергія Інь), але ми часто наповнюємо її активною енергією (Ян).

Що треба прибрати:

  • Електроніку. ТБ, ноутбуки та смартфони випромінюють енергію, що заважає нервовій системі розслабитися.

  • Дзеркала. Вони відбивають енергію і створюють постійний рух, що може призвести до безсоння та неспокою.

  • Яскраві візерунки. Шпалери в стилі «джунглі» або агресивні кольори краще залишити для вітальні. Для спальні ідеальні м’які тони: бежевий, пісочний, ніжно-рожевий або приглушений синій.

Помилка №2: Склад під ліжком

Енджі Чо наголошує: простір під ліжком має бути вільним, щоб енергія циркулювала без перешкод.

Якщо у вас мало місця і там мусить щось лежати, нехай це будуть м’які речі: постільна білизна, подушки чи ковдри.

Категорично заборонено зберігати під ліжком:

  • документи та рахунки;

  • спортивний інвентар (це енергія напруги);

  • речі, пов’язані з минулими стосунками (фото, подарунки колишніх).

Правило парності для кохання

Якщо ви хочете покращити стосунки або знайти пару, зверніть увагу на симетрію. Маріанна Гордон радить використовувати принцип парності: дві приліжкові тумбочки, дві лампи, дві подушки. Це створює баланс і рівноправність.

Також перевірте декор: картини з одинокими фігурами транслюють енергію самотності. Замініть їх на зображення пар або абстракцію, що викликає теплі почуття.

«Командна позиція» ліжка

Це одне з базових правил фен-шуй. Ліжко має стояти так, щоб ви, лежачи, бачили вхідні двері, але не перебували на одній лінії з ними («ногами до виходу»). Найкращий варіант — по діагоналі від дверей. Це дає відчуття безпеки та контролю над простором на підсвідомому рівні.

Що зробити вже сьогодні ввечері?

Експерти пропонують три прості кроки, які можна виконати просто зараз:

  1. Приберіть 5 зайвих предметів. Знайдіть речі, які не стосуються сну, сексу чи релаксу (наприклад, креми, якими ви не користуєтесь, або стос книг на тумбочці) і винесіть їх.

  2. Створіть темний куток. Переконайтеся, що хоча б один кут кімнати залишається темним і затишним, щоб запросити заспокійливу енергію Інь.

  3. Вимкніть телефон. Якщо не можете винести його в іншу кімнату, хоча б покладіть подалі від голови у режимі «польоту».

