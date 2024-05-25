Заборонено пити під час місячних: гінекологиня назвала жінкам три основні напої

Лікарка каже, що під час менструації горнятко улюбленого напою може негативно впливати на стан здоров'я жінки. Які напої краще не пити в цей період?

Про те, які напої не варто пити під час місячних, розповіла гінекологиня Юлія Ніколова.

Насамперед, йдеться про чашечку улюбленої кави вранці. Справа в тому, що кофеїн здатний звужувати судини, чим посилює больові відчуття, що виникають під час менструації. В ці дні лікарка не рекомендує вживати каву.

До того ж, кофеїн збуджує нервову систему, а багато жінок в цей період і так відчувають надмірне роздратування і страждають через перепади настрою. Кофеїн здатний посилити цей ефект.

Юлія поділилася професійним та особистим секретом, порадивши за два тижні до менструації зменщити кількість чашок кави, які ви випиваєте до 1-2 на день, а в дні місячних взагалі не вживати цей напій. Його можете замінити цикорієм.

До цього переліку вона внесла і чаї, які містять кофеїн, а також енергетичні напої. Вони можуть спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом, зокрема, викликати діарею.

Також під час менструації неприємний дискомфорт та біль посилюють й інші напої. Зокрема, йдеться про алкоголь. Він значно погіршує негативні наслідки, а ще призводить до появи похмілля, яке викликає додаткові симптоми (нудоту, рвоту, діарею тощо). Міцний алкоголь додатково зневоджує організм, а це може посилити головний біль та вздуття живота, призвести до розладів травлення.

Не можна пити під час місячних і солодкі напої. Хоча цукор може позитивно впливати на наш емоційний стан, проте його надмірна кількість може привести до коливання рівня цукру в крові, через що виникають різке занепадання сил і перепади настрою. Однак, якщо ви схильні до похмурого настрою під час менструації, то солодкі напої можуть покращити його.

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