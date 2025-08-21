"Заборонений" біблійний текст пояснює, як Ісус помер і воскрес

Ісус Христос / © dailymail.co.uk

У неканонічному Євангелії від Никодима, відомому Діяння Пілата, детально описується смерть та воскресіння Ісуса Христа.

Про це пише видання Irish Star.

У цьому «забороненому» біблійному тексті згадується одна ключова постать, якої немає в Новому Завіті, — римський сотник Лонгін.

Никодим зображує Лонгіна як воїна, який проколює бік Ісуса списом під час розп’яття. Саме в цей момент він прозрів, коли його очі були забризкані кров’ю та водою, що текли від самого Христа.

Цей недооцінений персонаж описаний як воїн, який стоїть на сторожі біля тіла Ісуса в гробниці. Ця розповідь говорить про те, що Лонгін відхилив хабар від єврейської влади, проголосивши Христа «воістину Сином Божим» після землетрусу, що стався після смерті Ісуса.

Достовірність цього Євангелія є предметом широких дискусій, багато хто сумнівається, що його написав Никодим, якого згадує апостол Іван як одного з послідовників Христа. Дехто припускає, що ця розповідь про смерть і воскресіння Ісуса була написана невідомим автором між 400 і 500 роками після його смерті.

Ось чому цього тексту більше немає в Біблії, попри те, що образ Лонгіна увічнений у приголомшливій статуї, розташованій під базилікою Петра у Ватикані.

