ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
838
Час на прочитання
1 хв

"Заборонений" біблійний текст пояснює, як Ісус помер і воскрес

У тексті, який не ввійшов до канонічної Біблії, згадується одна ключова постать, якої немає в Новому Завіті, — римський сотник Лонгін.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ісус Христос

Ісус Христос / © dailymail.co.uk

У неканонічному Євангелії від Никодима, відомому Діяння Пілата, детально описується смерть та воскресіння Ісуса Христа.

Про це пише видання Irish Star.

У цьому «забороненому» біблійному тексті згадується одна ключова постать, якої немає в Новому Завіті, — римський сотник Лонгін.

Никодим зображує Лонгіна як воїна, який проколює бік Ісуса списом під час розп’яття. Саме в цей момент він прозрів, коли його очі були забризкані кров’ю та водою, що текли від самого Христа.

Цей недооцінений персонаж описаний як воїн, який стоїть на сторожі біля тіла Ісуса в гробниці. Ця розповідь говорить про те, що Лонгін відхилив хабар від єврейської влади, проголосивши Христа «воістину Сином Божим» після землетрусу, що стався після смерті Ісуса.

Достовірність цього Євангелія є предметом широких дискусій, багато хто сумнівається, що його написав Никодим, якого згадує апостол Іван як одного з послідовників Христа. Дехто припускає, що ця розповідь про смерть і воскресіння Ісуса була написана невідомим автором між 400 і 500 роками після його смерті.

Ось чому цього тексту більше немає в Біблії, попри те, що образ Лонгіна увічнений у приголомшливій статуї, розташованій під базилікою Петра у Ватикані.

Нагадаємо, учені за допомогою 3D-моделювання перевірили Туринську плащаницю. Результати відкривають нову версію появи відбитку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie