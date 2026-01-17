Забудьте про чорну сумку: п’ять трендових моделей, які підкорять твій гардероб 2026 року

Альтернативи чорній сумці 2026 року / © pexels.com

Але зима 2026 року чітко показала: цього вже недостатньо. Як розповідають в Elle, на перший план виходять сумки, які працюють із образом активніше — завдяки незвичному кольору, фактурі або формі. Вони не відкидають класику, а навпаки, розширюють стилістичні горизонти, дозволяючи експериментувати без радикальної пертурбації гардероба.

Біла сумка

Білий колір — беззаперечний фаворит 2026 року. Після того як Pantone визначив відтінок Cloud Dancer головним кольором року, чисті та «заспокійливі» тони впевнено завойовують усі категорії одягу, включно із сумками.

Ви можете обрати класичні шкіряні моделі або додати в образ м’які, «хмарні» хутряні сумки — вибір залежить лише від вашого настрою та стилю.

Коричнева сумка

Ще один універсальний колір, здатний замінити чорний у повсякденності. Коричневі сумки легко комбінуються як із нейтральними, так і з яскравими відтінками, додаючи образу ненав’язливий акцент. Особливо ефектно виглядають глибокі шоколадні моделі або світлі карамельні варіанти.

Ніжно-рожева сумка

М’який, пудровий рожевий 2026 року звучить значно стриманіше, ніж звичний насичений тон. Він виступає майже нейтральним акцентом і гармонійно поєднується з сірими, бежевими, молочними і навіть темними відтінками. Така сумка додає легкості образу, не роблячи його надмірно романтичним.

Сумка в кольорі cold blue

Холодний блакитний — ще один актуальний відтінок 2026 року. Він виглядає свіжо, стримано і легко інтегрується в мінімалістичні образи, особливо взимку. Структуровані моделі або сумки з гладкої шкіри підкреслюють чистоту кольору й додають образу сучасної елегантності.

Зелена сумка

Зелений 2026 року з’являється в аксесуарах як свіжий варіант нейтральних тонів. Найбільш універсальні — приглушені відтінки: оливковий, хакі, темно-зелений. Вони гармонійно вписуються в базову палітру гардероба, дозволяючи легко відходити від класичного чорного та експериментувати з повсякденними образами.