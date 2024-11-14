Забудете про бруд на цілий рік: клінери розповіли, чим миють вікна професіонали

Багато хто намагається замінювати хімічні засоби для миття вікон натуральними альтернативами. Професіонали радять звернути увагу на копійчані засоби, які можна знайти на кожній кухні.

Найкраще, кажуть фахівці, для миття вікон від бруду підходить оцет. Одну склянку цього засобу потрібно змішати з 3 склянками води. Отриманим розчином ретельно вимийте вікна, а щоб не залишилося розводів, краще використовуйте для цього спеціальну швабру. Змочіть її в суміші і рухайте горизонтально зверху донизу.

Ще одним ефективним засобом для миття вікон є гліцерин. Саме він допоможе зберегти блиск скла на довгий час. Головна його відмінність від оцту в відсутності запаху, тому вам не доведеться відчиняти вікна на провітрювання. Візьміть 30 г гліцерину на одну склянку води, додайте кілька крапель нашатирного спирту, добре перемішайте. Влийте суміш в пульверизатор і нанесіть на вікна. Тоді протріть ганчіркою.

Не менш чудовим засобом є й розчин йоду. На 1 л води візьміть 10 крапель йоду, розмішайте. Промийте вікна, а наприкінці ще пройдіться по склу зім'ятими газетами. Тоді поверхня тривалий час буде ідеально чистою.

А для того, щоб від ваших чистих вікон ще й йшов приємний запах, візьміть лимонну кислоту. В склянці води розчиніть 50 мл лимонного соку, нанесіть на скло і протріть чистою сухою ганчіркою. Краще брати м'який матеріал.

Ефективно бореться з брудом на склі чайний настій. Додайте в кружку з міцним чаєм 3 ст. ложки оцту, перемішайте, нанесіть за допомогою пульверизатора на вікна, протріть ганчіркою, а тоді ще промийте чистою водою. Щоб отримати блиск — натріть зім'ятим папером.

Читайте також: