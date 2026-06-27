Забудете про часте відкачування: які дерева варто посадити біля вигрібної ями

Верба

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Регулярне відкачування вигрібних ям, септиків та інших каналізаційних колодязів є звичною процедурою для власників приватних будинків і дач. Однак такі роботи потребують додаткових витрат, тому деякі господарі шукають способи зменшити кількість накопиченої рідини.

Про це повідомило видання Woman Life.

Частина власників ділянок розв’язує проблему радикально — викопує нову вигрібну яму. Водночас існує інший метод, який отримав назву біодренаж. Він передбачає використання дерев, здатних активно поглинати вологу із ґрунту та випаровувати її в атмосферу.

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Застосовувати біодренаж можна не лише біля вигрібних ям. Цей спосіб також використовують для осушення ділянок, які навесні потерпають від підтоплення талими водами. Для цього рекомендують висаджувати породи дерев, що споживають велику кількість вологи.

Водночас розраховувати на швидкий результат не варто. Обсяг води, який може поглинати дерево, насамперед залежить від його віку, а вже потім — від породи.

Зокрема, береза, клен і навіть сосна віком від п’яти до восьми років здатні випаровувати протягом доби приблизно 120–170 літрів вологи. Однак для досягнення такого ефекту ці дерева рекомендують висаджувати безпосередньо біля вигрібної ями або колодязя.

Окремі породи мають ще вищу здатність осушувати ґрунт. За наведеними даними, черемха, тополя, верба та клен можуть впливати на ділянку в радіусі до 10 метрів від стовбура та випаровувати до 250 літрів вологи на добу.

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Ще більшими показниками вирізняються дуб, граб, ясен і ялина. Вважається, що за добу вони можуть випаровувати до 300 літрів води. Саме тому ці дерева також розглядають як один із варіантів природного осушення ділянки та зменшення кількості вологи біля вигрібних ям.

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