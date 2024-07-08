Забудете про червиві абрикоси: посадіть під плодовими деревами певні рослини і шкідники повтікають

Звичайно, дуже хочеться щороку ласувати смачними абрикосами, вирощеними своїми руками. Але це плодове дерево досить вибагливе у догляді. І найчастіше садівники стикаються з проблемою шкідників.

Якщо посадити під абрикосом деякі рослини, кажуть експерти, то можна покращити зростання дерева, а також відлякати шкідників.

Настурція

Витка рослина, яка відлякує багатьох шкідників, зокрема, попелиць, капустянку та клопів. Її радять садити біля самого стовбура абрикоса і периметром пристовбурного кола. Настурція — корисна та декоративна квітка, яка буде тішити око яскравим цвітінням.

Часник

Спеція, яка здавна відома своїми фунгіцидними та антисептичними властивостями. Якщо ви посадите часник під стовбуром абрикоса, то він допоможе захистити дерево від деяких шкідників та грибкових захворювань. А ще ця рослина покращить якість ґрунту та привабить корисних комах.

Цибуля

Ця рослина, як і часник, має відлякувальний ефект. Якщо висадити її периметром під абрикосом, вона покращить якість ґрунту, привабить корисних комах, а про червиві плоди ви точно забудете.

Кріп

Ароматична трава, яка дуже популярна в кулінарії, теж може допомогти боротися зі шкідниками. А ще він приваблює бджіл, які будуть запилювати квіти абрикоса.

М'ята

Найкраще ця освіжальна рослина діє на попелицю, мурах та деяких інших шкідників, яких можна часто зустріти на абрикосах.

Ромашка

Красива ніжна квітка, яка стане справжньою окрасою вашого саду, додатково ще й відлякає від абрикоса шкідників, якщо посадити її периметром стовбурного кола. Ромашка також покращує якість ґрунту.

Календула

Яскрава квітка, яка надовго відлякає від абрикоса попелицю, павутинного кліща та деяких інших шкідників.

Вибираючи рослини, які ви хочете посадити під абрикосом для захисту дерева від шкідників, враховуйте також умови їхнього зростання. Деякі потребують більше сонця, тоді як інші можуть без проблем зростати в тіні.

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