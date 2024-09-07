Забудете про цю напасть: два засоби від мурах на городі, які працюють на 100%

Мурахи на городі можуть наробити багато шкоди. А тому городники намагаються вивести цих комах за допомогою різних способів. Якщо ви не хочете використовувати хімію, спробуйте народні засоби.

Відомо, що існують деякі рослини, запахи яких відлякують мурах. Наприклад, їм зовсім не подобається аромат полину, петрушки, листя томату, часнику, дикої м'яти тощо.

Однак, якщо висаджування цих культур не допомогло, потрібно додатково обробити ділянку від мурах.

На каналі "Моя дача Сад і город" аграрій поділився двома засобами, які на 100% допоможуть вам позбутися настирливих комах. При цьому готують їх з доступних кожному інгредієнтів.

Перший засіб містить трішки сухих дріжджів, 1 ст. ложку цукру та воду. Ці компоненти потрібно змішати, щоб у вас вийшла маса, схожа на густу кашку. Не забудьте додати наприкінці кілька крапель меду.

Тепер потрібно створити "пастки". Для цього візьміть сірникові коробки, наріжте їх на кілька частин, викладіть на отриману кашку, перемішайте, а потім розкладіть на городі чи по саду, особливо там, де найбільше мурашників.

Другий засіб також дуже простий. Візьміть 0,5-літрову пляшку води, додайте 100 мл нашатирного спирту. Обприскуйте цією сумішшю ті місця, де найчастіше помічаєте мурах.

Слід робити це вкрай обережно, адже не бажано, щоб розчин потрапив на листя рослин — він може викликати опік. Обприскуйте землю, де повзають мурахи, а також доріжки в саду.

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