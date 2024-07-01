Забудете про кондиціонер: ці кімнатні рослини освіжають та очищують повітря

Ці квіти - ідеальний вибір, щоб природно та безпечно освіжити ваш дім.

Завдяки цим квітам ви значно менше користуватиметеся кондиціонером, зменшите рахунки за електроенергію і дихатимете чистим повітрям.

Які кімнатні рослини очищують та освіжають повітря

Пальма арека. Ця кімнатна рослина не дуже дбає про очищення повітря, але вона підвищує його вологість у помешканні.

Ця кімнатна рослина не дуже дбає про очищення повітря, але вона підвищує його вологість у помешканні. Алое. Квітка відома своїми лікувальними та косметичними властивостями. А ще алое може підтримувати низьку температуру повітря, чим захищає будинок від перегрівання. Кімнатна рослина прекрасно очищує повітря від фармальдегіду та бензолу. Ці речовини виділяються з хімічних засобів для прибирання будинку.

Квітка відома своїми лікувальними та косметичними властивостями. А ще алое може підтримувати низьку температуру повітря, чим захищає будинок від перегрівання. Кімнатна рослина прекрасно очищує повітря від фармальдегіду та бензолу. Ці речовини виділяються з хімічних засобів для прибирання будинку. Фікус. Ця гарна кімнатна рослина очищує повітря від купи шкідливих речовин. Також вона може зробити в домі прохолодніше повітря, навіть коли за вікном палає сонце.

Ця гарна кімнатна рослина очищує повітря від купи шкідливих речовин. Також вона може зробити в домі прохолодніше повітря, навіть коли за вікном палає сонце. Сансевієрія. Зміїне дерево, в народі його називають "тещин язик", буде ідеальним вибором для спальні. Рослина не поглинає кисень, а, навпаки, виділяє його, і ще вона зберігає прохолоду в оселі.

Зміїне дерево, в народі його називають "тещин язик", буде ідеальним вибором для спальні. Рослина не поглинає кисень, а, навпаки, виділяє його, і ще вона зберігає прохолоду в оселі. Бостонська папороть. Квітка прекрасно освіжає повітря, зберігаючи прохолоду, також працює як природний очищувач. Ще вона має лікувальні властивості.

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