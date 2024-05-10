Забудете про сивину надовго: як замаскувати сиве волосся без фарбування

Мабуть, для кожної жінки сивина – це небажана проблема, яку б хотілося замаскувати, а ще краще – позбутися її назавжди. Традиційно, сивину зафарбовують, але фарба зазвичай змивається через кілька тижнів. І все доводиться робити спочатку. Все ж, є можливість замаскувати сивину надовго і без фарбування. Є копійчана аптечна трава, яка здатна допомогти приховати сивину на тривалий час. І не треба буде витрачати кошти на дорогу фарбу кожного місяця і морочитися з фарбуванням. Розповідаємо, як надовго замаскувати сивину за допомогою копійчаної лікарської трави.

Як надовго замаскувати сивину без фарбування: допоможе копійчаний засіб

Це шавлія, лікарська трава, яка містить у своєму складі пігмент, що допоможе затемнити волосся на кілька місяців. А ще шавлія здатна зміцнити корені локонів і прискорити їхній ріст. Тому ви матимете гарну густу шевелюру, якщо регулярно користуватиметеся цією травою.

Варто знати, що перед застосуванням засобу його необхідно протестувати на ділянці шкіри, щоб перевірити, чи немає у вас алергії.

Як приготувати засіб для фарбування сивини із шавлії

Щоб приготувати фарбувальний розчин для сивини, варто дотримуватися простих рекомендацій.

Візьміть сушене листя шавлії і 400 грамів води.

Закип’ятіть шавлію, варіть ще пів години на повільному вогні, щоб трава повністю віддала свій пігмент.

Потім заберіть суміш з вогню, процідіть і дайте охолонути.

Холодну суміш нанесіть на шкіру голови й розподіліть по вологому волоссю, обмотайте голову рушником і залиште засіб на півгодини.

Через півгодини прополощіть волосся теплою водою з додаванням оцту.

Щоб ефект був ще потужнішим, змішайте шавлію з розмарином. Перша рослина зафарбує сивину, а розмарин надасть більш насиченого темного кольору, який триматиметься упродовж кількох місяців.

Аби приготувати фарбувальну суміш, візьміть 6 столових ложок сушеної шавлії і 2 столові ложки розмарину. Закип’ятіть півлітра води, засипте в окріп траву і варіть 5 хвилин на повільному вогні. Потім зніміть суміш з плити і дайте годину настоятися. Опісля процідіть настій, нанесіть на вологе волосся, потримайте півгодини та змийте водою.

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