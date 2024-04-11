Забудьте це російське слово: як сказати українською “творог”

Хоча російське слово “сыр” звучить так само, як і українське “сир”, вони позначають різні продукти.

Українці часто вживають слова, які зрозумілі та звичні для нас, проте насправді в українській мові їх немає. Більшість людей навіть не здогадуються про це і думають, що розмовляють правильно. Наприклад, поширеного слова “творог” насправді не існує.

Про це свого часу розповідав доктор філологічних наук Олександр Пономарів у блозі для ВВС Україна.

За словами філолога, російське слово “творог” українською мовою означає сир.

В Україні називають “творогом” домашній кисломолочний сир або ще кажуть м'який сир — це продукт молочнокислого бродіння, з якого видалена сироватка. А в російській мові сир означає “твердий сир”.

“Творог” — це суржик (елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови), який на жаль, дуже поширений в різних регіонах України.

Нагадаємо, приказка “два сапога пара” є мовною калькою. Багато хто продовжує використовувати ЇЇ у побуті, у той час, як в українській мові є дуже колоритні відповідники. Цей фразеологізм описує людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя. Як правильно сказати вислів українською — читайте в матеріалі.

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