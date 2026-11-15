Забудьте про балаяж: названо наймодніший відтінок волосся зими 2026 року

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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Взимку в моді стають глибші і насиченіші кольори. Ця тенденція помітна не лише в одязі чи манікюрі, а й у фарбуванні волосся. Одним із найпопулярніших відтінків зими-2026 став мокко-шоколад — глибокий коричневий колір із теплими переливами, який надає пасмам особливого блиску.

Що це за колір та кому з панянок він особливо пасуватиме, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Головна особливість такого фарбування — поєднання темних кавових і м’якших молочно-шоколадних тонів. VOGUE Germany пише, що відтінок уже припав до душі багатьом знаменитостям. Серед його прихильниць — Гейлі Бібер, Белла Гадід, Кая Гербер, Дейзі Едгар-Джонс та Емілі Ратаковскі.

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Що таке колір волосся мокко-шоколад

Відтінок мокко-шоколад, який також називають Mocha Chocolate, нагадує насичений шоколадний мус або густий гарячий шоколад. Його особливість — у поєднанні глибокого еспресо, теплого шоколаду і більш світлих коричневих нюансів із молочним підтоном.

Зіркова колористка Дженна Перрі пояснює, що насичений коричневий колір має особливо розкішний вигляд завдяки теплому відблиску на сонці. Він не здається тьмяним або надто темним, а навпаки — додає волоссю глибини та природного сяйва.

Як отримати відтінок мокко-шоколад

Головний секрет такого фарбування — не використовувати один суцільний темний колір. Стилісти радять поєднувати кілька близьких відтінків коричневого по всій довжині волосся, включно з кінчиками.

Завдяки цьому пасма краще відбивають світло, а зачіска має більш об’ємний і природніший вигляд. Такий спосіб фарбування пасуватиме тим, хто роками носив балаяж і тепер хоче зробити волосся темнішим, але не бажає повністю приховувати попередні світлі пасма.

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Емілі Ратаковскі. / © Associated Press

Дейзі Едгар Джонс. / © Associated Press

Для створення ефекту мокко-шоколаду колористи рекомендують використовувати насичену еспресо-основу і додавати делікатні акценти кольору мокко або кориці. Це допоможе отримати плавні переходи без різких контрастів.

Кому пасуватиме мокко-шоколад

Особливо ефектно цей відтінок має вигляд на кучерявому та текстурованому волоссі. Поєднання темних і світліших пасом підкреслює форму локонів, додає їм візуальної глибини та допомагає красиво відбивати світло.

Зіркова перукарка Лоррейн Дублін радить обирати глибоку еспресо-основу з тонкими пасмами мокко або коричного відтінку. Такий варіант створює м’який перехід кольорів і робить фарбування більш природним.

Мокко-шоколад стане вдалим вибором для тих, хто хоче перейти до темнішого кольору волосся, але не готовий до однотонного чорного або холодного темно-коричневого відтінку. Теплі переливи роблять образ м’якшим, а волосся — візуально блискучішим і більш доглянутим.

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Як підтримувати колір після фарбування

Перукарі наголошують, щоб насичений коричневий відтінок довше зберігав глибину і блиск, важливо правильно доглядати за волоссям. Для миття варто обирати шампуні для фарбованого волосся, які допомагають зберігати пігмент і не пересушують пасма.

Не варто нехтувати кондиціонером і живильними масками, адже зволожене волосся краще відбиває світло та має більш доглянутий вигляд.

Під час укладання феном або випрямлячем обов’язково використовуйте термозахист. Адже високі температури можуть пошкоджувати волосся та впливати на стійкість кольору. Щоб відтінок не втрачав насиченості, періодично відвідуйте колориста для оновлення фарбування.

Нагадаємо, ми писати про те, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон здивувала новим кольором волосся. Замість звичного відтінку вона обрала теплий каштановий із золотистими переливами. У поєднанні з легкими хвилями та блискучим волоссям він має особливо вишуканий вигляд.

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