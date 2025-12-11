- Дата публікації
Забудьте про білий, синій та зелений: манікюрний тренд цієї зими (фото)
Оксамитовий манікюр - це той дизайн, від якого важко відвести погляд.
Привабливість оксамитових нігтів очевидна сама по собі - «котяче око» і м’яке сяйво мають чарівний вигляд. Цей манікюр – ідеальний зимовий варіант, а з наближенням свят він набирає популярності. Як і інші класичні дизайни, його можна носити мільйоном способів. Він поєднує блискітки та сяйво в стилі Cool Girl.
Чому оксамитові нігті у тренді та який дизайн можна обрати для себе, розповіли nails-експерти виданню Marie Claire.
Варіантів оксамитового манікюру безліч - починаючи від комбінацій омбре з контрастними кольорами і закінчуючи магнітними французькими кінчиками у святкових кольорах. А ще - популярний горошок, який підійде для будь-якої нагоди, а також складні, мінімалістичні наклейки, що додадуть свого особливого шарму.
Нагадаємо, ми писали про те, що таке манікюрний контуринг. Цей маленький трюк створює ілюзію більшої довжини та робить ваші руки витонченішими всього за кілька хвилин.