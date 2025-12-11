Забудьте про білий, синій та зелений: манікюрний тренд цієї зими (фото)

Манікюр. / © Instagram

Реклама

Привабливість оксамитових нігтів очевидна сама по собі - «котяче око» і м’яке сяйво мають чарівний вигляд. Цей манікюр – ідеальний зимовий варіант, а з наближенням свят він набирає популярності. Як і інші класичні дизайни, його можна носити мільйоном способів. Він поєднує блискітки та сяйво в стилі Cool Girl.

Чому оксамитові нігті у тренді та який дизайн можна обрати для себе, розповіли nails-експерти виданню Marie Claire.

Варіантів оксамитового манікюру безліч - починаючи від комбінацій омбре з контрастними кольорами і закінчуючи магнітними французькими кінчиками у святкових кольорах. А ще - популярний горошок, який підійде для будь-якої нагоди, а також складні, мінімалістичні наклейки, що додадуть свого особливого шарму.

Реклама

ФОТО

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Оксамитові нігті. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що таке манікюрний контуринг. Цей маленький трюк створює ілюзію більшої довжини та робить ваші руки витонченішими всього за кілька хвилин.