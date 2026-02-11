Вирішує купу вікових проблем. Подовжена піксі чудово поєднує в собі легку недбалість і елегантність, створюючи образ, який водночас має доглянутий і невимушений вигляд. Саме ця стрижка допомагає омолодити риси обличчя, зробити його більш витонченим і надати об’єму волоссю у тих зонах, де пасма стали тоншими. На відміну від класичної короткої піксі, подовжений варіант дозволяє залишити більше довжини на маківці й у зоні чубчика, що відкриває можливість для різноманітних укладань.