Забудьте про бордовий і червоний: новий манікюрний тренд осені (фото)

Манікюр / © Credits

Цієї осені у тренді не лише манікюр, який притаманний цій порі року. Популярними стали теплі тони, як-от “підсмажені нігті”.

Детальніше про “підсмажений манікюр” повідомляє видання Glamour.

Такий манікюр спирається на більш витончений ефект для нігтів, ніж яскравий колір чи виразний дизайн. Здалеку “підсмажений манікюр” може здаватися чистим нейтральним. Однак його краса полягає в теплому, об'ємному покритті.

Експерти кажуть, що нейл-арт загалом зайняв більш мінімалістичну позицію, а ефекти — це простий спосіб надати найпростішим відтінкам трохи чогось, не будучи надмірним.

Новий дизайн поєднує в собі натуральні відтінки з осінніми нотами — від персикових до карамельно-апельсинових тонів. Також до колірної гами додаються золотисті та бронзові переливи, дзеркальний хром, перламутр і навіть “котяче око”. Усе це створює ефект м’якого сяйва.

"Підсмажений" манікюр уже називають must-have сезону осінь-2025, адже він чудово підходить для поєднання з макіяжем у бронзових відтінках, підкреслюючи губи та очі.

“Підсмажений” манікюр / © Instagram

“Підсмажений” манікюр / © Instagram

