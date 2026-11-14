Забудьте про бордовий манікюр: цей розкішний відтінок став трендом осені-2026

Манікюр mocha chrome / © Instagram

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Восени особливої популярності набувають теплі, затишні відтінки — і цього разу вони з'явилися не лише в гардеробі, а й у манікюрі. Одним із найпомітніших б'юті-трендів сезону став mocha chrome — покриття в кавово-коричневій гамі з ефектним хромованим сяйвом.

Детальніше про новий тренд манікюру на осінь-2026, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Тренд продовжує популярність кольору mocha mousse, який Pantone обрав відтінком 2025 року, пояснили експерти Vogue. Однак палітра mocha chrome значно різноманітніша, ніж може здатися на перший погляд. Для такого манікюру підійдуть світлі відтінки кави з молоком, бежево-карамельні тони, насичений колір іриски, теплий шоколад і коричневий із мідним підтоном.

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Особливо актуальними будуть відтінки toffee — нагадують карамельну іриску, а також молочний шоколад і теплий каштан. Тим, хто віддає перевагу світлому манікюру, варто звернути увагу на каву з вершками або бежевий із золотистим відливом. Для більш виразного образу підійдуть коричневі тони з мідними та бронзовими переливами.

Головна особливість mocha chrome — поєднання глибокого кавового кольору з хромованим покриттям. Саме воно створює дзеркальний ефект і додає нігтям делікатного металевого блиску. Водночас покриття не має надто яскравого вигляду, тому залишається елегантною альтернативою насиченим бордовим і темно-червоним відтінкам.

Такий манікюр сподобається тим, хто втомився від класичного нюду, але не хоче обирати надто темні або кричущі кольори. Він поєднує стриманість нейтральної палітри з виразним сяйвом, яке робить навіть простий дизайн особливим.

Манікюр mocha chrome - добірка фото

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Манікюр mocha chrome. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про п’ять кольорів манікюру притягують гроші. Саме тому грошовий манікюр залишається популярною ідеєю для тих, хто любить надавати значення кольорам і шукає приємний привід оновити образ.

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