Забудьте про добрива і хімікати: морська сіль творить дива в саду

Морська сіль.

Морська сіль містить багато мікроелементів, зокрема, магній, кальцій і калій, які збагачують садовий ґрунт і сприяють здоровому росту рослин. Також це гарний природний спосіб відлякування шкідників.

Як безпечно використовувати морську сіль у саду, повідомили експерти ресурсу Martha Stewart.

Морська сіль може допомогти рослинам швидше рости. У помірній кількості вона захищає цибулини від шкідників і запобігає появі небажаних бур'янів. Втім, експерта з садівництва Анжеліки Забер наголошує, що неправильне використання може навпаки - пошкодити рослини та ґрунт.

Використання морської солі в саду

Морська сіль може діяти як гербіцид і добриво для рослин. Це означає, що вам не потрібно купувати кілька продуктів для обробки бур'янів і удобрення рослин.

Втім, морська сіль має кілька недоліків. Її надмірне використання може спричинити деградацію ґрунту, зменшуючи утримання води в ґрунті, а також може завдати шкоди корисним мікроорганізмам і навіть вбити сусідні садові рослини.

Способи використання морської солі в саду

Морська сіль може ефективно знищувати бур'яни, запобігати появі шкідників, удобрювати рослини тощо.

Знищення бур'янів

Морська сіль — це природний засіб для знищення бур'янів, адже у її складі переважно хлорид натрій. Ця речовина може знищувати бур'яни, зневоднюючи їх та порушуючи внутрішній водний баланс їх клітин. Після поглинання бур'яни в'януть, стають коричневими і зрештою гинуть.

Щоб приготувати власний гербіцид, наповніть пульверизатор водою та сіллю у співвідношенні 3:1. Для досягнення найкращих результатів обприскуйте листя бур'янів і контролюйте, аби суміш не потрапляла на квіти.

Боротьба з равликами та слимаками

Сіль витягує воду з тіла слимака або равлика, зневоднюючи їх і зменшуючи популяцію. Як тільки сіль контактує з їх тілами, вони намагаються виробляти слиз, щоб змити її, зневоднюючи себе за кілька хвилин.

Удобрення рослин

Морська сіль містить натрій, залізо, кальцій, магній, калій та сліди інших мінералів, що дозволяє їй діяти як добриво для рослин. У цьому випадку може прискоритися ріст рослин та підвищитися їхня стійкість до шкідників і хвороб.

Змішайте 2 столові ложки морської солі з галоном води і обприскуйте ґрунт не більше чотирьох разів на рік. Помірність є ключовим фактором. Надмірне використання солі висушить коріння рослин і може порушити природний баланс ґрунту у вашому саду.

Нагадаємо, ми писали про те, як чорний перець можна використовувати у саду. Це може мати різноманітні корисні ефекти — від відлякування комах до дії антибактеріальних та протигрибкових властивостей.