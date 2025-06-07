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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про гарячу воду: так ви будете прати швидше, ефективніше і бюджетніше

Хочете, щоб ваші рахунки за електроенергію зменшилися на 90% під час кожного прання? Головний секрет полягає у відмові від поширеного стереотипу, що чистий одяг може бути лише за використання гарячої води.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як бюджетно прати в машинці

Як бюджетно прати в машинці / © Фото з відкритих джерел

Сучасні мийні засоби та порошки зробили можливим ефективне прання в холодній воді (до 30 градусів Цельсія). При чому це не просто альтернатива, а найкращий вибір для більшості типів тканин.

Коли машинка нагріває воду, то вона використовує до 90% свого енергоспоживання. Якщо ж встановити режим нагрівання води до 30 градусів, то це допоможе заощадити більше, ніж будь-яке “еко-прання”.

При цьому, з матеріалів не вимиваються фарби, синтетика і шерсть не сідають, а еластан, який часто входить в футболки і джинси, не руйнується. Чорні речі роками залишаються вугільними і яскравими.

В сучасних гелях і порошках ензими працюють значно активніше за низької температури, вони розщеплюють як білкові (піт, їжа, кров), так і жирові забруднення. А гаряча вода часто “запікає” білок, тому плями залишаються.

Щоб прати бездоганно у холодній воді, потрібно обрати правильний засіб. Обов’язково шукайте ті, в інструкції яких написано “Ензими”, “Cold Wash” тощо. Також не забувайте про попереднє оброблення тканин. Нанесіть на плями спеціальний засіб для їхнього виведення чи гель, потріть, залишіть на 10-15 хвилин і тільки після цього періть.

Не забувайте, що не можна перевантажувати барабан. Дуже важливо, щоб у речей був простір для тертя і вільного руху, тоді весь бруд точно вимиється. Зверху барабана повинен залишатися вільний простір розміром з кулак.

Обов’язково вмикайте додаткове ополіскування. Так ви будете впевненими, що мийний засіб точно вимився.

Замість кондиціонеру можна використати білий оцет (50-100 мл на прання). Він діє як натуральний пом’якшувач тканин, знищує неприємні запахи, бореться з накипом в машинці.

Однак, низькі температури не можна використовувати на рушниках, постільній білизні. Їх слід прати за 60 градусів для хорошої дезінфекції. Складні плями, як-от мастило, олія, можуть вимагати додаткового затирання і прання за 40 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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