Стрижка. / © Фото з відкритих джерел

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Стрижка маллет знову повернулася до списку головних б’юті-трендів цього року. Якщо у 70–80-х роках вона асоціювали з рок-зірками, панк-культурою та сміливими образами, то сьогодні отримала сучасне переосмислення й дедалі частіше з’являється на модних подіумах та в соціальних мережах.

У чому головна особливість маллета і кому вона пасує, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Попри незвичний вигляд, сучасний маллет вважається однією з найбільш універсальних стрижок: спереду і з боків — коротше волосся, на потилиці — довші пасма. У сезоні-2026, розповіли hair-експерти виданню Vogue México, ця стрижка має значно м’якший і природніший вигляд. Стилісти роблять ставку на текстуровані шари, легкий об’єм і невимушене укладання, завдяки чому вона пасує різним типам волосся та формам обличчя.

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Сучасний маллет уже не має зухвалий вигляд, як кілька десятиліть тому. Він поєднує жіночність із легкою недбалістю, додає зачісці об’єму та руху, а образу — індивідуальності. Саме тому цю стрижку дедалі частіше обирають ті, хто хоче освіжити зовнішність і водночас підкреслити власний стиль.

Кому пасує стрижка маллет

Хоч маллет має незвичний вигляд, але він є однією з найбільш універсальних стрижок. Завдяки багатошаровості та текстурі її можна адаптувати практично до будь-якої форми обличчя й типу волосся.

Найкраще маллет пасує власницям овального, круглого та серцеподібного обличчя. Довші пасма на потилиці візуально витягують силует. Об’єм на маківці допомагає зробити риси обличчя більш виразними. Якщо обличчя квадратне, стилісти радять обирати м’які шари та подовжений чубчик. Це пом’якшить лінію щелепи.

Стрижка має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі. Тонкому волоссю вона додає об’єму завдяки багатошаровості. Водночас густе робить більш легким і рухливим. Панянкам з кучерявим волоссям маллет також підійде — природні локони лише підкреслять фактурність зачіски.

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Ще одна перевага маллета — невибагливість в укладанні. Для повсякденного образу достатньо висушити волосся феном і надати пасмам легкої текстури за допомогою мусу або текстурувального спрею. Для більш ефектного вигляду можна підкреслити окремі пасма воском чи стайлінговим кремом.

Сучасний маллет обирають ті, хто хоче освіжити образ без кардинальної зміни довжини волосся.

Фото

Шарліз Терон. / © Getty Images

​​Майлі Сайрус. / © Associated Press

Крістен Стюарт. / © Associated Press

Нагадаємо, ми писали про те, що нова італійська стрижка набуває шаленої популярності у світі.

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