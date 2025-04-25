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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про каскад і піксі: ось яку стрижку варто вибрати жінкам за 50 — поради стилістів

Така трендова стрижка поєднує в собі модні тенденції й ефективно маскує вікові зміни на шкірі обличчя, омолоджуючи загальний образ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50 / © Freepik

2025 року м’який боб з текстурними пасмами та подовженим чубчиком став хітом для жінок зрілого віку. Цій стрижці поступилися навіть хітові каскад і піксі. Що не дивно, бо м’який боб підкреслює природну красу, пасує абсолютно всім жінкам і створює сучасний образ, не вимагаючи складного укладання. Така зачіска стане ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний і доглянутий вигляд, не витрачаючи багато сил і часу на укладання та догляд за волоссям.

Головні переваги м’якого боба

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

  • Омолодження. Текстура і багатошаровість стрижки створюють додатковий об’єм, роблять волосся візуально густішим і здоровішим. Що робить загальний образ молодим і грайливим. А чубчик маскує вікові зміни на шкірі обличчя й увиразнює погляд.

  • Адаптація сивини. Стрижка не приховує сивину, а перетворює її на стильний акцент. Легке мелірування або тонування додасть сивому волоссю благородного відтінку. Такі техніки фарбування допоможуть надовго замаскувати корені волосся, що відростають.

  • Підкреслює природну красу. Подовжений чубчик пом’якшує риси обличчя, відкриває погляд і маскує зморшки на лобі та в зоні очей. Чубчик може бути прямим, косим або асиметричним, головне, щоб він підходив до форми обличчя.

  • Не потребує укладання. Достатньо висушити волосся феном, щоб воно лягало у правильну структуру.

Як доглядати за стрижкою

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

  • Форму зачіски треба коригувати раз на 3 місяці.

  • Варто наносити термозахист під час укладання.

  • Можна використовувати сольовий розчин для текстури, він робитиме локони об’ємними, але не склеюватиме їх.

  • Волосся необхідно живити й зволожувати масками та бальзамами.

  • Гребінець має бути з широкими м’якими зубчиками, так він не травмуватиме волосся.

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Дата публікації
Кількість переглядів
793
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