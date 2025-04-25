Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50 / © Freepik

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2025 року м’який боб з текстурними пасмами та подовженим чубчиком став хітом для жінок зрілого віку. Цій стрижці поступилися навіть хітові каскад і піксі. Що не дивно, бо м’який боб підкреслює природну красу, пасує абсолютно всім жінкам і створює сучасний образ, не вимагаючи складного укладання. Така зачіска стане ідеальним вибором для тих, хто хоче мати стильний і доглянутий вигляд, не витрачаючи багато сил і часу на укладання та догляд за волоссям.

Головні переваги м’якого боба

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

Омолодження. Текстура і багатошаровість стрижки створюють додатковий об’єм, роблять волосся візуально густішим і здоровішим. Що робить загальний образ молодим і грайливим. А чубчик маскує вікові зміни на шкірі обличчя й увиразнює погляд.

Адаптація сивини. Стрижка не приховує сивину, а перетворює її на стильний акцент. Легке мелірування або тонування додасть сивому волоссю благородного відтінку. Такі техніки фарбування допоможуть надовго замаскувати корені волосся, що відростають.

Підкреслює природну красу. Подовжений чубчик пом’якшує риси обличчя, відкриває погляд і маскує зморшки на лобі та в зоні очей. Чубчик може бути прямим, косим або асиметричним, головне, щоб він підходив до форми обличчя.

Не потребує укладання. Достатньо висушити волосся феном, щоб воно лягало у правильну структуру.

Як доглядати за стрижкою

Яка стрижка у трендах 2025 року для жінок за 50

Форму зачіски треба коригувати раз на 3 місяці.

Варто наносити термозахист під час укладання.

Можна використовувати сольовий розчин для текстури, він робитиме локони об’ємними, але не склеюватиме їх.

Волосся необхідно живити й зволожувати масками та бальзамами.

Гребінець має бути з широкими м’якими зубчиками, так він не травмуватиме волосся.