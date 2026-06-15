Забудьте про хімію - цей порошок рятує врожай від шкідників краще за дорогі засоби

Ділянка. / © Associated Press

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Попелиця, слимаки та мурахи можуть швидко знищити врожай, але боротися з ними можна і без агресивної хімії. Досвідчені садівники все частіше використовують природний засіб, який ефективно захищає рослини і не залишає токсичних слідів на овочах та фруктах.

Йдеться про натуральний порошок діатоміт, повідомляє Deccoria.

Діатоміт — це осадова порода, що складається із залишків скам’янілих панцирів діатомових водоростей, які оселилися на морському дні мільйони років тому. Під мікроскопом кожна частинка має вигляд гострих голок. Діатоміт продається у садових центрах і має вигляд дрібного білого порошку. Її застосовують для посипання ґрунту та обприскування рослин.

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Як використовувати діатоміт у саду

У саду діатоміт замінює хімічні пестициди проти попелиці, павутинного кліща, білокрилки, гусениць, слимаків та мурах. Його потрібно застосовувати після дощу або поливу. Найкращий час для його застосування – від квітня до жовтня, повторюючи кожні 2-3 тижні.

Якщо виникли проблеми зі слимаками, слід розсипати навколо рослин кільце порошку шириною 5-10 см. Смуга має бути безперервною, оскільки навіть проміжку в кілька сантиметрів достатньо, щоб шкідники проникли до урожаю.

Щоб уникнути попелиці та павутинного кліща на трояндах або плодових кущах, слід обприскати рослини пилом, пропущеним через дрібне кухонне сито або розпилювач, залишаючи на листках тонкий білий наліт. Обов’язково треба обробити також нижню сторону листя, оскільки саме там попелиця найчастіше харчується.

Для мушок і личинок, що з’являються у горщиках, варто змішати тонкий шар діатомової землі з верхнім шаром ґрунту — приблизно одна частина порошку на десять частин ґрунту. Кремній пошкоджує личинки, які живляться у вологому субстраті, та перериває життєвий цикл шкідника.

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Діатоміт також зменшує відкладання яєць капустяними мухами та листовими мухами моркви. Після посіву моркви або посадки розсади капусти слід посипати тонкий шар порошку навколо рядків.

Як використовувати діатоміт без шкоди

Діатоміт впливає на екзоскелети всіх комах, зокрема і корисних. Бджола, що сідають на покриті порошком листки або квіти, схильні до тих самих пошкоджень, що й попелиця.

Саме тому важливо не наносити порошок на квіти або бутони, що розвиваються, — це ділянки, які часто відвідують бджоли. Посипте його лише біля основи рослини, на ґрунт або на нижнє листя, розташоване нижче зони цвітіння.

Найкраще наносити засіб рано або одразу після заходу сонця, коли бджоли саме повертаються до вуликів.

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Коли фруктові дерева, малина або лаванда повністю цвітуть, уникайте обпилювання листя. Зазвичай достатньо розкидати тонкий шар порошку навколо рослин, що обмежує доступ шкідників з ґрунту.

Доломіт не залишає токсичних залишків на фруктах та овочах, тому ви можете зібрати їх того ж дня, коли нанесете обробку. Просто промийте їх під проточною водою перед вживанням. Продукт також не становить небезпеки для дітей, які граються в саду, або для домашніх тварин.

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