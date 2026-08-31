Забудьте про класичні осінні кольори: який відтінок манікюру став трендом сезону (фото)

М'ятний манікюр. / © Instagram

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Цього сезону «м’ятні нігті» набирають популярності серед жінок. Зокрема, лише протягом останніх трьох місяців у США кількість пошукових запитів про такий манікюр зросла на 233%.

Чому манікюр кольору м’яти стає популярним, розповіли експерти виданню Vogue España.

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Nails-експертка Аннабель Тауруа зазначає, що цього літа в манікюрі помітно посилився інтерес до м’яких кольорів і пастельних відтінків. Ба більше — цей тренд пошириться і на осінь. Замість складного нейл-арту та яскравих максималістських дизайнів дедалі більше жінок обирають ніжні, природні та заспокійливі кольори, які легко вписуються у повсякденний образ.

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І у розпал літа, і з похолоданням м’ятно-зелений відтінок стає одним із найсвіжіших варіантів для манікюру. Він має легкий, чистий і молодіжний вигляд та поступово витісняє пастельні рожеві, білі й жовті відтінки, які домінували в мінімалістичному манікюрі в першій половині року.

М’ятно-зелений манікюр універсальний, адже гарно виглядає на нігтях будь-якої довжини та форми — від коротких квадратних до довгих мигдалеподібних.

Цей відтінок можна носити як самостійне покриття або експериментувати з дизайном: зробити м’ятний френч, додати мінімалістичні малюнки, наліпки, блискітки чи втирку. Особливо цікаво м’ятний колір поєднується з молочним, білим, сріблястим і ніжно-рожевим відтінками, тому варіантів для стильного літнього манікюру безліч.

Фото

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

М’ятний манікюр / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що манікюр у стилі 70-х повернувся.

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