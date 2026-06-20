Забудьте про класичний боб: ця стрижка стане головним трендом літа-2026 (фото)

Бруна Маркезін. / © Associated Press

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Боб залишається однією з найпопулярніших стрижок у світі, але цього літа він отримав нове прочитання. Стилісти пропонують обрати варіант у стилі «каскад», який створює ефект легких хвиль і додає образу особливої вишуканості.

Чому стрижка боб у стилі «каскад» стане наймоднішою зачіскою літа 2026-го, розповіли експерти видання Vogue España.

Цей стиль з чіткими відсиланнями до минулого десятиліття, бо запозичує як об’ємні та вишукані зачіски супермоделей 90-х, так і розслаблену та вишукану естетику.

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Нair-експерти пояснюють, що ефект «каскад» — свіже, літнє переосмислення класичної стрижки боб. У цій версії зникають надмірно м’які, ледь окреслені хвилі. Натомість вони мають стали більш структуровані, нагадуючи чітко окреслені хвилі.

Зазвичай волосся стрижуть до рівня щелепи або до самих плечей, з легким градуюванням на кінчиках. Саме це створює ефект каскаду, який огортає обличчя. Водночас пасма укладають у більш чіткі та помітні хвилі — ніби їх ретельно сформували в перукарні. Саме це надає зачісці динаміки та відблисків.

Чому варто обрати цей боб влітку-2026

Цей тип стрижки відроджує ідею гламуру для волосся, яка відійшла на другий план протягом останніх кількох сезонів. Після кількох років домінування мінімалістичної естетики ця хвиляста версія бобу знову ставить укладання в центр трендів — хоча й без жорстких чи надмірно вигадливих результатів.

Нair-фахівці пояснюють, що загалом боб є однією з найвигідніших стрижок для літа — завдяки своїй комфортній довжині, яка окреслює потилицю та візуально освітлює риси обличчя. Водночас боб у стилі «каскад» ще й додає вашій зачісці більш святкового ефекту. Це елегантна і досить універсальна зачіска, яка особливо пасує для літніх вечорів.

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Бруна Маркезін. / © Associated Press

Марго Роббі. / © Associated Press

Емма Стоун. / © Associated Press

Шарліз Терон. / © Associated Press

Нагадаємо, ми писали про те, що з’явилася нова стрижка «чашечкою», яка стане хітом літа 2026.

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