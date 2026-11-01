Забудьте про комору: де насправді потрібно зберігати картоплю, щоб вона не проростала

Картопля / © pexels.com

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Проростання картоплі, через яке бульби втрачають якість і можуть стати непридатними для споживання, не обов’язково свідчить про невдалу покупку. Найчастіше причиною є неправильне зберігання: невідповідна температура, надмірне освітлення або сусідство з певними овочами.

Видання Blikk розповіло, як правильно зберігати картоплю, щоб вона довше залишалася свіжою.

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Чому картопля проростає

Багато споживачів вважають, що поява паростків залежить передусім від якості картоплі, яку вони придбали в магазині. Однак значно більшу роль відіграють умови, у яких бульби зберігаються вдома.

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Одна з поширених помилок — тримати картоплю поруч із цибулею. Як зазначає Blikk, цибуля виділяє речовини, які можуть прискорювати проростання картоплі. Тому ці овочі рекомендують зберігати окремо.

Не менш важливими є освітлення та температура. Надмірна кількість світла стимулює проростання, а також сприяє позеленінню бульб. Це не просто косметична зміна: позеленіння може свідчити про підвищення вмісту соланіну та інших глікоалкалоїдів — природних токсичних речовин, які у великих кількостях небезпечні для людини.

Чи можна зберігати картоплю в холодильнику

Однією з несподіваних рекомендацій є використання холодильника. Тривалий час побутувала думка, що низька температура негативно впливає на склад картоплі, однак охолодження може сповільнювати проростання та подовжувати термін її зберігання.

Водночас важливо правильно упакувати бульби. Для цього підійдуть сітчасті або паперові пакети, які забезпечують циркуляцію повітря. Натомість пластикової упаковки варто уникати: через недостатню вентиляцію всередині може накопичуватися волога, що сприяє розм’якшенню картоплі та появі плісняви.

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Також не рекомендується щільно набивати пакети картоплею або зберігати її поруч із продуктами, які мають сильний запах. Бульби здатні вбирати сторонні аромати.

Як довго можна зберігати картоплю

Навіть за правильних умов картопля не залишатиметься свіжою безстроково. З часом вона може розм’якшуватися, втрачати смакові властивості та починати проростати.

Тому Blikk радить регулярно перевіряти запаси й не відкладати використання картоплі на невизначений термін. Особливу увагу слід звертати на зміни її зовнішнього вигляду та консистенції.

Водночас варто пам’ятати, що не кожну картоплину з паростками можна вважати безпечною після їх видалення. Якщо бульба сильно проросла, зморщилася, стала м’якою або позеленіла, її краще викинути. Позеленілі ділянки та паростки можуть містити підвищену концентрацію соланіну, який не руйнується під час звичайного приготування їжі.

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Отже, щоб картопля довше зберігала свіжість, фахівці радять уникати її сусідства з цибулею, захищати від світла, забезпечувати вентиляцію та контролювати температуру зберігання. Саме ці умови, а не лише якість продукту під час купівлі, значною мірою визначають, наскільки швидко картопля почне проростати.

Нагадаємо, існує традиційний спосіб квашення капусти без солі. Для приготування використовували дубові діжки, житнє борошно та чисту воду, а капусту залишали бродити на три-чотири тижні.

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