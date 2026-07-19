Забудьте про квіти і цитруси у парфумах: нові ароматичні тренди літа-2026

Парфуми. / © Credits

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Влітку-2026 парфуми відходять від класичних цитрусових і квіткових ароматів: бренди роблять ставку на індивідуальність, сміливі ноти та незвичні поєднання, які допомагають виділитися навіть у спеку.

Про чотири абсолютно несподівані ароматичні тренди літа повідомляє ТСН.ua.

Цього літа парфумерні тренди дивують незвичними поєднаннями, повідомили експерти видання Vogue Germany.. У центрі уваги — аромати з неочікуваними нотами, які раніше залишалися недооціненими: кунжут, метал, запах свіжого дощу чи навіть банан. Такі композиції створюють нестандартний «парфумерний настрій» — від легкої свіжості після літньої зливи до теплих гурманських відтінків, які ідеально доповнюють образ у спекотний сезон.

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Метал

Аромат металу — один із найбільш несподіваних парфумерних трендів. Важливо, що йдеться не про запах заліза чи сталі, а про прохолодні і мінеральні ноти. Такі композиції нагадують свіжість після грози, прохолодний дотик металевої поверхні або навіть запах чистого повітря після дощу.

Аромат парфумерної води Matière Première «Metal Lavender» — різкий, прохолодний і чистий, майже як титановий холодильник. Перший розпил викликає образ свіжозібраної лаванди, ідеально збереженої за морозної температури. Коли верхні ноти зникають, мускус і кашмеран утворюють м’який кокон для квіткових нот.

Metal Lavender — це захопливий та надзвичайно елегантний, солодкий, трав’янистий аромат, який може пробитися навіть крізь найпалкішу спеку. Його обирають ті, хто хоче відійти від класичних солодких і квіткових ароматів та додати образу більш сміливого, технологічного звучання.

Кунжут

Кунжут додає композицій теплого, горіхового та злегка підсмаженого звучання, яке нагадує свіжу випічку, тахіні або насіння, щойно обсмажене на пательні. Кунжутні ноти додають парфумам затишку й глибини, поєднуючись із ваніллю, деревними акордами, молочними та пряними відтінками.

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Австралійський парфумерний дім Abe випустив «Double Scoop» — поєднання чорного кунжуту, іриски, розмарину, ванілі та мускусу — суміш, яка змусила б гурманів-скептиків тікати в гори.

Аромати ідеально підходять для прохолодних літніх вечорів, коли хочеться чогось більш теплого й незвичного замість традиційних свіжих цитрусових композицій.

Дощ

Ноти дощу — це не буквальний запах води. Це акорди, які передають відчуття свіжості після зливи: мокрої землі, прохолодного повітря, крапель на листі та чистоти озону.

Парфум від Uni «Rain» втілює свіжість зливи після тижнів виснажливої ​​спеки. Верхні ноти дощу, грейпфрута та пилку утворюють чисту водну вуаль, а півонія і бузок створюють лугоподібне серце.

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Аромат створюють ефект «після дощу». Він добре підходять для спекотного літа, дарує відчуття прохолоди та свіжості, ніби після короткої літньої грози.

Банан

Бананові ноти — один із найсміливіших парфумерних трендів літа-2026. Цей аромат звучить не як простий солодкий фрукт, а більш витончено: з кремовими і тропічними відтінками.

Парфум Granados Eau de Parfum «Yes, Nós Temos Banana!» пахне бананом — нестиглим, зеленим і свіжим. Перше враження всеосяжне, сяюче та соковите — поєднання банана, інжиру та квітки персика, підкреслене ніжним, м’яким сандаловим деревом та кедром. Аромат тропічний, викликає звикання та випромінює радість.

Парфум додає образу грайливості, легкості й допомагають виділитися серед класичних солодких композицій.

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Нагадаємо, ми писали про те, які аромати втратили актуальність 2026 року. Адже парфумерія постійно змінюється, відображаючи нові тенденції, спосіб життя та вподобання людей. Цього року головний акцент зміщується на природність, емоційний комфорт і прагнення до автентичності.

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