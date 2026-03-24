Забудьте про леопардові та зміїні нігті: новий модний хіт цієї весни (фото)

Манікюр. / © Credits

Реклама

Графічні цятки, яскраві контрасти та мінімалістична елегантність: «далматинські нігті» — це найбільш трендовий дизайн сезону весна-літо 2026. Чорні цятки, розкидані на світлій основі, нагадують культовий шарм шерсті цієї популярної породи собак.

Що таке dalmatian nails та яким він може бути, розповіли nails-експерти виданню Vogue México.

Що таке dalmatian nails

Цей трендовий манікюр дістав свою назву від культового далматинського хутра, яке можна впізнати за нерівними чорними цятками на світлому фоні.

Реклама

Що стосується манікюру, то в тренді — біла, нюдова або молочна база, на якій з’являються хаотичні чорні цятки. Важливо, що ці плями — не ідеальні, а навпаки — недбалі. Це надає нігтям водночас гармонійного і зухвалого вигляду.

У величезному світі графічного нейл-арту dalmatian nails здається природною еволюцією нігтів у горошок. Якщо такий дизайн спирався на звичайний, а іноді кольоровий та ідеально вирівняний горошок, то далматинський варіант пропонує більш інстинктивну інтерпретацію.

«Далматинський манікюр» базується на очевидній спонтанності: точки ніколи не бувають абсолютно круглими чи однорідними. Втім, нігті однаково залишаються витонченими, нагадуючи переосмислений тваринний принт, який ідеально підходить для майбутньої весни.

Dalmatian nails — варіанти

Базова формула залишається найвдалішою: світла кремова або молочна основа й кілька чорних плям, розташованих хаотично. Цятки можна зосередити на одному нігті для створення тонкого акценту, розподілити по всій руці для сміливого графічного ефекту або інтегрувати у французький манікюр з кінчиками, прикрашеними цятковим мотивом.

Реклама

У класичному варіанті цей дизайн втілює баланс між модним чорно-білим візерунком та стриманою елегантністю. Акцент можна зробити на одному-двох нігтях — решту можна залишити однотонними в молочному або нюдовому відтінку.

Дизайн ідеально підійде для френча — тонка світла лінія на краю й кілька плям на пластині; має вигляд стриманий й акуратний.

Dalmatian nails. / © Instagram

Dalmatian nails / © Instagram

Dalmatian nails / © Instagram

Dalmatian nails / © Instagram

Dalmatian nails / © Instagram

