Забудьте про липкі стрічки: як звичайний огірок допоможе назавжди прогнати мух із вашої оселі

Муха / © Freepik

Реклама

У теплу пору року мухи стають справжнім випробуванням для власників будинків і квартир. Вони з’являються на кухні, біля сміттєвих баків, у спальних кімнатах і створюють відчутний дискомфорт. Проте фахівці з боротьби зі шкідниками радять не поспішати за токсичною хімією, а застосувати простий і доступний спосіб — використати звичайний огірок.

Про це пише Express.

За словами експертів, кімнатні мухи органічно не переносять запах огірка, особливо його гірких сортів. У шкірці цього овочу містяться природні сполуки — кукурбітацини, які створюють аромат, неприємний для комах.

Реклама

«У шкірці огірка є хімічні речовини, такі як транс-2-ноненаль, які мухи інстинктивно уникають», — зазначають фахівці.

Дослідження також показують, що навіть плодові мушки тримаються подалі від огірків, оскільки віддають перевагу солодшим фруктам. Високий вміст води та легка кислотність овочу впливають на сенсорні рецептори комах, перетворюючи звичайний огірок на потужний природний репелент.

Щоб значно зменшити кількість небажаних «гостей» у приміщенні, не потрібно вигадувати складних пасток. Достатньо нарізати огірок тонкими скибочками та розкласти їх у стратегічно важливих місцях.

Експерти рекомендують розміщувати огіркові слайси на:

Реклама

підвіконнях;

біля дверних отворів;

кухонних стільницях;

поблизу сміттєвих баків або контейнерів для харчових відходів.

«Важливо пам’ятати: огірок не повинен почати псуватися, адже гниючі овочі, навпаки, почнуть приваблювати мух», — попереджають знавці.

Саме тому скибочки необхідно замінювати на свіжі кожні один-два дні.

Попри високу ефективність методу, фахівці наголошують, що огірок найкраще працює за умови невеликої кількості комах. Якщо ж ваша оселя переживає справжню навалу шкідників, одним овочем не обійтися.

«Огірок не знищить усіх комах, але може значно зменшити їхню кількість», — підкреслюють експерти.

Реклама

Для максимального результату вони радять поєднувати цей лайфхак із базовими заходами гігієни: вчасно виносити сміття, підтримувати чистоту на робочих поверхнях кухні та обов’язково використовувати москітні сітки на вікнах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як очистити віконні сітки. Більше про це дізнайтеся у новині.

Новини партнерів