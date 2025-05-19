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Забудьте про майонез та олію: ця заправка зробить найпростіший салат в рази смачнішим
Із цим соусом навіть салат із простих бюджетних продуктів стане витвором кулінарного мистецтва.
Настав сезон нового урожаю овочів, тому господині готують безліч різноманітних смачних салатів. І традиційно для заправки використовується олія, сметана, майонез і йогурт. Однак професійні кухарі рекомендують відійти від цих стандартних продуктів і скористатися заправкою, яку легко приготувати зі складників, що завжди є на вашій кухні. Про це пише ресурс Ukr.Media.
Як приготувати вишукану заправку до овочевих салатів із простих інгредієнтів
Традиційні заправки овочевих салатів вже давно нікого не дивують. До того ж вони зовсім не підсилюють смаку овочів, а лише додають зайвих калорій. Професійні кухарі поділилися своїми секретами приготування соусу із простих інгредієнтів, які завжди є під рукою. Таку заправку можна зберігати в холодильнику декілька тижнів до наступного використання.
Приготування такого соусу до салатів не забирає багато часу — кількох хвилин буде досить. Заправку зможе швидко приготувати навіть кулінар-початківець.
Як приготувати заправку до овочевих салатів
Основний інгредієнт соусу — це соняшникова олія, також можна брати оливкову. Смак заправки підсилюватимуть пряні трави й лимон.
На 100 мл рослинної олії треба взяти 1 ложку столового білого оцту і сік половинки лимона. Сіль додається за смаком.
Обережно змішайте всі інгредієнти у скляній баночці, соус має бути однорідної консистенції.
Лимон можна замінити лаймом, це додасть соусу тропічної нотки свіжості. Цитрусові фрукти не лише збагачують смак заправки, а й подовжують термін її придатності.
До заправки треба додати дрібку-дві прованських чи італійських трав, щоб надати соусу духмяності.
Соус ідеально поєднується з овочами і листовою зеленню, також його можна додавати до м’яса. Заправку також варто спробувати в салатах «Цезар» та «Грецький».
Готовий соус зберігається у холодильнику упродовж трьох тижнів. Перед наступним використанням ємність із заправкою треба потрусити, щоб розчинити осад пряних трав.