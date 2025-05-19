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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про майонез та олію: ця заправка зробить найпростіший салат в рази смачнішим

Із цим соусом навіть салат із простих бюджетних продуктів стане витвором кулінарного мистецтва.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка заправка найкраща для овочевого салату

Яка заправка найкраща для овочевого салату / © www.freepik.com/free-photo

Настав сезон нового урожаю овочів, тому господині готують безліч різноманітних смачних салатів. І традиційно для заправки використовується олія, сметана, майонез і йогурт. Однак професійні кухарі рекомендують відійти від цих стандартних продуктів і скористатися заправкою, яку легко приготувати зі складників, що завжди є на вашій кухні. Про це пише ресурс Ukr.Media.

Як приготувати вишукану заправку до овочевих салатів із простих інгредієнтів

Традиційні заправки овочевих салатів вже давно нікого не дивують. До того ж вони зовсім не підсилюють смаку овочів, а лише додають зайвих калорій. Професійні кухарі поділилися своїми секретами приготування соусу із простих інгредієнтів, які завжди є під рукою. Таку заправку можна зберігати в холодильнику декілька тижнів до наступного використання.

Приготування такого соусу до салатів не забирає багато часу — кількох хвилин буде досить. Заправку зможе швидко приготувати навіть кулінар-початківець.

Як приготувати заправку до овочевих салатів

  • Основний інгредієнт соусу — це соняшникова олія, також можна брати оливкову. Смак заправки підсилюватимуть пряні трави й лимон.

  • На 100 мл рослинної олії треба взяти 1 ложку столового білого оцту і сік половинки лимона. Сіль додається за смаком.

  • Обережно змішайте всі інгредієнти у скляній баночці, соус має бути однорідної консистенції.

  • Лимон можна замінити лаймом, це додасть соусу тропічної нотки свіжості. Цитрусові фрукти не лише збагачують смак заправки, а й подовжують термін її придатності.

  • До заправки треба додати дрібку-дві прованських чи італійських трав, щоб надати соусу духмяності.

  • Соус ідеально поєднується з овочами і листовою зеленню, також його можна додавати до м’яса. Заправку також варто спробувати в салатах «Цезар» та «Грецький».

  • Готовий соус зберігається у холодильнику упродовж трьох тижнів. Перед наступним використанням ємність із заправкою треба потрусити, щоб розчинити осад пряних трав.

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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