Що робити, якщо пітніють вікна — причини та способи усунення вологи / © Фото з відкритих джерел

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Із настанням холодів на внутрішній поверхні вікон часто з’являються краплі води. Хоча конденсат не завжди свідчить про проблему, постійна вологість може спричинити появу плісняви та неприємного запаху в оселі.

Про те, чому пітніють вікна взимку та як запобігти утворенню конденсату, розповіли фахівці з ремонту будинків Хесуа Хіменес і Жанетт Паленсія виданню Parade.

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Чому на вікнах з’являється конденсат

За словами експертів, узимку віконне скло зазвичай залишається найхолоднішою поверхнею в опалюваній кімнаті. Коли тепле вологе повітря стикається з холодним склом, водяна пара осідає на ньому у вигляді крапель.

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Підвищенню вологості сприяють звичайні побутові справи, зокрема приготування їжі та приймання душу. На появу конденсату також впливають теплоізоляція вікон і циркуляція повітря поблизу скла.

Фахівці пояснюють, що короткочасне запотівання вікон є нормальним явищем. Якщо волога зникає протягом кількох хвилин або годин, причин для занепокоєння зазвичай немає.

Натомість конденсат, який залишається на склі протягом усього дня, може свідчити про надмірну вологість у приміщенні. Згодом це здатне призвести до появи плям, неприємного запаху та плісняви.

Окрему увагу варто звернути на вологу між шибками склопакета. На відміну від крапель на внутрішній поверхні скла, таке явище може вказувати на пошкодження ущільнювача. У цьому разі експерти радять звернутися до майстра, оскільки вікно може потребувати ремонту або заміни склопакета.

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Як позбутися конденсату на вікнах

Хіменес і Паленсія назвали три способи, які допоможуть зменшити накопичення вологи на склі.

Насамперед варто подбати про вентиляцію. Під час приготування їжі фахівці рекомендують вмикати кухонну витяжку, а під час приймання душу — вентиляцію у ванній кімнаті. Це допоможе вивести надлишок вологого повітря.

Ще один варіант — використання осушувача повітря. Такий пристрій дає змогу знизити рівень вологості в кімнаті та зменшити ймовірність запотівання вікон.

Крім того, експерти радять не залишати краплі води на склі. Якщо конденсат уже з’явився, його потрібно якнайшвидше витерти сухою тканиною, щоб волога не накопичувалася у щілинах.

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Що робити, щоб вікна не пітніли взимку

Щоб запобігти появі конденсату, фахівці рекомендують дотримуватися ще чотирьох простих правил.

Відкривайте штори та жалюзі. Щільні завіси можуть перешкоджати циркуляції повітря біля скла, створюючи умови для накопичення вологи. Тому взимку їх бажано відкривати щодня. Регулярно перевіряйте вентиляцію. Вентиляційні отвори та витяжні вентилятори потрібно очищати від забруднень і перевіряти, чи працюють вони належним чином. Зверніть увагу на кімнатні рослини. Деякі з них можуть підвищувати вологість повітря. Якщо вікна постійно запотівають, експерти радять переглянути кількість рослин у приміщенні. Використовуйте гігрометр. Цей невеликий прилад вимірює рівень вологості повітря та допомагає визначити, чи є в оселі її надлишок.

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