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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про неприємний запах у взутті назавжди: 5 простих способів, які дійсно працюють

Щоб позбутися неприємного запаху у взутті, достатньо вибрати зручний для себе спосіб. Регулярний догляд і прості домашні засоби забезпечать вашому взуттю свіжість та чистоту надовго.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як надовго позбутися неприємного запаху у взутті

Як надовго позбутися неприємного запаху у взутті / © www.freepik.com/free-photo

Неприємний запах у взутті — це проблема, знайома багатьом. І навіть найновіші кросівки чи черевики можуть почати пахнути не надто приємно вже через кілька днів носіння. Причин тут може бути декілька — бактерії, волога, відсутність вентиляції та нехтування правилами гігієни. Але не варто панікувати і бігти купувати нове взуття. Адже є кілька простих, однак вкрай дієвих методів, які допоможуть назавжди позбутися цієї проблеми.

Як позбутися неприємного запаху у взутті й повернути йому свіжість надовго

  • Сода. Цей продукт на відмінно поглинає неприємні запахи завдяки своїм абсорбувальним властивостям. Достатньо насипати по 1-2 чайні ложки соди в шкарпетки й покласти на ніч у взуття. Вранці просто приберіть соду, а запах зникне, наче й не було. Для посиленого ефекту в соду можна додати кілька крапель ефірної олії, наприклад, лаванди чи м’яти.

  • Заморожування — це справжня шокова терапія для бактерій. Низька температура допоможе вбити мікроорганізми, які є причиною смороду. Загорніть взуття в поліетиленовий пакет і помістіть у морозильну камеру на 6–10 годин. Потім дайте йому повністю висохнути за кімнатної температури. Цей метод особливо добре працює для тканинного чи спортивного взуття.

  • Оцтовий розчин. Оцет має антисептичні властивості, а також добре усуває запахи. Для приготування розчину треба змішати оцет і воду у пропорції 1:1. Змочіть ганчірку чи серветку і протріть внутрішню поверхню взуття. Потім дайте повністю висохнути в добре провітрюваному місці. Не можна використовувати цей розчин для обробки делікатних матеріалів — лакованої та замшевої шкіри.

  • Чорний чи зелений чай працює як натуральний дезодорант. Чайні пакетики здатні не лише поглинати вологу, а й мають антибактеріальні властивості. Заваріть чайні пакетики у склянці окропу, через пів хвилини витягніть, потім дайте їм повністю висохнути. Покладіть по пакетику в кожен черевик на ніч. Повторюйте процедуру в разі потреби.

  • Профілактика. Навіть найкращі засоби не допоможуть, якщо не дотримуватись елементарних правил гігієни. Завжди сушіть взуття після носіння, особливо в дощову погоду. Використовуйте вкладиші-дезодоранти або змінні устілки. Якщо дозволяє матеріал, то устілки необхідно регулярно прати. Варто носити бавовняні шкарпетки і змінювати їх щодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
599
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