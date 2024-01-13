Забудьте про них: п'ять речей, які вже не актуальні в новому сезоні — і чим їх замінити

Часом дівчата і жінки плутають базові речі з такими, які виходять з моди і припиняють бути актуальними.

Напередодні нового сезону в магазинах розпочинаються розпродажі. Саме час обновити свій гардероб. Але спочатку, давайте розберемося, які речі точно не будуть актуальними 2024 року.

Укорочені момси та джинси-бойфренди

Джинси вільного крою, наче ви запозичили їх у свого хлопця або чоловіка, дуже довго перебували на п'єдесталі моди. Їх носили всі і всюди, поєднуючи як з кросівками, так і з елегантними туфлями. Головною перевагою таких моделей була можливість приховати недоліки фігури. А голі щиколотки у поєднанні з човниками мали дуже чуттєвий вигляд. Однак 2024 року їхній час минув.

Цього сезону обирайте довжину в підлогу, щоб під штаниною не було навіть видно взуття. Ще однією модною тенденцією є розрізи внизу на штанах. Поєднувати такі моделі можна з лоферами, кросівками на масивній підошві або з туфлями на високих підборах.

Спідниця-дзвіночок та спідниця в підлогу

А ось максі спідниці в підлогу, на відміну від джинсів, можна вважати справжнім антитрендом 2024 року. З ними разом вирушають і спідниці у формі дзвіночка. Цього сезону в тренді ноги. А найкраще їх можна підкреслити за допомогою сміливого міні та великих розрізів. Якщо ви не маєте духу носити міні спідниці, обирайте міді, але з екстремально високим розрізом збоку. Їх можна поєднувати з оверсайз блейзерами. І не забудьте до міні спідниці додати модні гольфи чи високі шкарпетки.

Занадто висока талія

Тренди в одязі 2024 року / Фото: Unsplash

Кілька років тому у моду увірвалася дуже висока талія. Цей тренд за цей час зібрав навколо себе велику кількість суперечок. Хтось стверджував, що такий одяг зовсім позбавлений сексуальності. Інші ж тішилися, що за допомогою високої талії можна приховати зайві кілограми. Однак 2024 року цей тренд нарешті минув.

Цього сезону в моді знову низька посадка. Штани, шорти, спідниці — головне, щоб у цих речах була занижена талія. Однак, не варто сліпо довіряти трендам, особливо, якщо через особливості фігури низька посадка вам не йде. Інколи краще прислухатися до голосу здорового глузду.

Нюдові і пастельні тони

Останнім часом ці кольори стали справжнім трендом серед іменитих дизайнерів та продукції для мас-маркету. Слонова кістка, припорошена троянда, молочний — вони увійшли не лише до наших гардеробів, але й знайшли своє відображення у дизайні інтер'єрів. Однак цього сезону тенденція кардинально змінюється.

Мода повертається до яскравості, галасливих вечірок та насичених кольорів. Тому в моді неон, сміливі поєднання та яскраві відтінки. Однак не варто забувати, що Pantone назвав кольором сезону ніжно фіолетовий (Very Peri). Якщо хочеться чогось більш приглушеного, сміливо звертайте на нього увагу.

Елегантне взуття

На жаль, взуття, яке ідеально сидить на нозі, більше не в тренді. Хоча класичні моделі ніколи не вийдуть з моди, однак на перший план все ж виходить масивність. У кросівках актуальні товсті підошви, у оксфордах та черевиках танкетка. А справжній фурор нового сезону отримав непристойно високий каблук на платформі. Тому варто на деякий час забути про зручні і легкі балетки, "грецькі" сандалі. Твердість та масивність — головні тренди.

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