ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

Забудьте про окріп і мікрохвильовку: як підготувати капустяне листя для голубців, щоб воно ніколи не порвалося

Не потрібно витрачати години на підготовку капусти для голубців — є простий лайфгак, який реально спрощує процес. І найкраще: без окропу та мікрохвильовки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як приготувати капусту для голубців

Як приготувати капусту для голубців / © pexels.com

Звичний спосіб — ошпарювання капусти великим окропом — не лише небезпечний (легко обпекти руки), а й не завжди дає бажаний результат. А додаткові клопоти на кухні — точно не те, чого хочеться під час приготування улюбленої страви. Якщо ви теж хочете обійтися без мікрохвильовки і киплячої води, спробуйте цей простий метод відокремлення листя.

Як підготувати капусту для голубців

Вам знадобиться лише морозильна камера. Принцип простий: вода всередині клітин капусти замерзає, розширюється і руйнує жорсткі волокна. Після розморожування листя стає м’яким, еластичним і при цьому зберігає щільну структуру — ідеально для голубців, які не рвуться при закручуванні:

  • Виберіть капустину середнього розміру. Вона оптимальна для голубців.

  • Виріжте серцевину. Робіть це гострим ножем максимально глибоко, щоб листя легше відділялося.

  • Підготуйте капусту до заморозки. Помістіть її в поліетиленовий пакет, вичавте повітря і щільно зав’яжіть.

  • Заморозьте на 12–24 години. Капуста повинна повністю перетворитися на «лід», а не просто охолонути.

  • Розморозьте. Залиште капусту при кімнатній температурі в мисці, після чого листя легко відділяється, і можна сміливо готувати голубці.

Цей простий трюк економить час, позбавляє ризику опіків і гарантує ідеальні листочки для будь-яких начинок.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie