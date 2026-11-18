Як приготувати яєчню без зайвої олії / © Freepik

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Яєчню можна приготувати не лише на олії чи вершковому маслі. Є простий кулінарний прийом, який допоможе зробити її ніжнішою, зберегти рідкий жовток і водночас зменшити кількість жиру в страві. Для цього знадобиться звичайна вода.

Про це йдеться у матеріалі Вlikk.

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Яйця — один із найпопулярніших продуктів у світі. Їх варять, запікають, готують на парі або смажать. Однак найчастіше для приготування класичної яєчні використовують олію чи вершкове масло. А такий спосіб має недолік. Під час смаження страва вбирає додатковий жир. Тому тим, хто хоче зменшити його кількість у раціоні, варто спробувати альтернативний метод — приготування яєчні з невеликою кількістю води.

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Навіщо додавати воду під час приготування яєчні

Секрет полягає в тому, що вода допомагає не лише уникнути надмірного використання олії, а й змінює текстуру страви.

Під час нагрівання вода перетворюється на пару, яка рівномірно прогріває яйце. Завдяки цьому білок добре схоплюється, а жовток залишається ніжним і рідким. Тому яєчня виходить м'якою, а її смак не перебивається великою кількістю олії. Крім того, пара допомагає приготувати верхню частину білка без необхідності перевертати яйце.

Чому важливо правильно вибрати температуру під час приготування

Важлива деталь — температура сковорідки. Якщо вона буде надто гарячою, краї білка можуть підгоріти, перш ніж середина приготується. Якщо ж нагрівання буде недостатнім, білок може залишитися сирим. Тому найкраще використовувати середній вогонь. Так яйце готуватиметься рівномірно, а жовток не встигне затвердіти.

Такий спосіб підійде тим, хто хоче скоротити споживання доданого жиру, але не готовий відмовлятися від звичної яєчні на сніданок.

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Нагадаємо, яєчня може бути набагато смачнішою за звичайні смажені яйця із сіллю та перцем.

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