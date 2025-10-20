- Дата публікації
Забудьте про “Оселедець під шубою”: цей буряковий салат підкорить вас з першої ложки
За словами кулінарки, цей салат - це шось між вінегретом і оселедцем під шубою.
Такого салату з буряка ви ще не куштували. Адже він за смаком нагадує і вінегрет, і - оселедець під шубою. Готується він дуже швидко.
ТСН.ua підготував рецепт салату від кулінарки Ольги Рябенко.
Інгредієнти:
4 буряки
4 яйця
4 солоні огірки
200 г філе оселедця
1 ч. л гірчиці в зернах
1 ст. л сметани
1 ст. л майонезу
зелень
сіль, перець
Приготування
Відваріть буряк та яйця.
Буряк натріть на великій тертці. Яйця, огірки та оселедець наріжте кубиками.
Додайте нарізану зелену цибулю та іншу зелень
Для заправки салату змішайте гірчицю, сметану і майонез. Заправте салат, посоліть, поперчіть і все добре перемішайте.