Забудьте про праску: цей простий домашній засіб робить лляний одяг ідеально гладким за хвилини

Фахівці розповіли, чому це працює, і крок за кроком показали, як приготувати ефективний спрей власноруч.

Домашній спрей для ідеальної гладкості одягу без праски

Основні компоненти спрею — вода, оцет і кондиціонер для волосся:

Кондиціонер для волосся містить пом’якшувальні речовини — силікони та полімери, які обволікають волокна тканини, роблячи їх більш гнучкими та менш схильними до складок.

Оцет діє як природний пом’якшувач: він нейтралізує залишки миючих засобів та розслабляє волокна тканини.

Вода рівномірно зволожує тканину, завдяки чому складки легко розгладжуються.

Після розпилення спрею та розвішування одяг самостійно набуває гладкості — праска не потрібна.

Як приготувати спрей для розгладження одягу

Інгредієнти:

2 столові ложки легкого кондиціонера для волосся (без великої кількості масел і силіконів);

1 столова ложка спиртового або яблучного оцту;

200 мл кип’яченої або дистильованої води;

пульверизатор.

Інструкція:

Змішайте всі компоненти у пляшці до однорідності. Розпиліть на м’ятий одяг з відстані 20–30 см. Одяг має стати трохи вологим, але не мокрим. Розгладьте руками або повісьте на вішалку — вага тканини та дія спрею допоможуть волокнам вирівнятися. Зачекайте 15–30 хвилин до висихання. Одяг стане гладким і готовим до носіння.

Для яких тканин спрей працює найкраще

Бавовна, льон і бавовняні суміші — складки зникають помітніше всього.

Полиестер і синтетика — тканини стають м’якшими та більш гладкими на дотик.

Примітка: шовк і вовна можуть негативно реагувати на оцет, тому спочатку краще перевірити на маленькому шматочку тканини.

Чи залишиться запах оцту на одязі

Запах оцту швидко випаровується, тож переживати не варто. Для приємного аромату можна додати кілька крапель ефірної олії (наприклад, лаванди). Увага: не переборщуйте з кондиціонером — надлишок може залишити плями.