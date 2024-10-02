Забудьте про розводи: як і чим вимити вікна без зайвих зусиль

З наближенням зими багато хто замислюється над питанням, коли ж найкраще помити вікна, щоб вони залишалися чистими протягом холодного сезону.
Найоптимальніший час для миття вікон надворі - середина або кінець вересня до початку жовтня. У цей період температура повітря ще достатньо комфортна для роботи, менша ймовірність дощів, які можуть забруднити щойно вимиті вікна, а сонце не таке яскраве, як влітку, що зменшує ризик появи розводів. Якщо ви не встигли помити вікна у вересні, можна це зробити і в жовтні, але варто вибрати сухий і теплий день.
Коли і як мити вікна надворі - читайте на ТСН.ua.
Чим краще мити вікна
Для миття вікон можна використовувати різні засоби. Спеціальні засоби для миття вікон ефективно видаляють бруд і не залишають розводів.
Альтернативою можуть стати домашні розчини: вода з оцтом у пропорції 1:1 є натуральним і ефективним засобом, а розчин води з нашатирним спиртом добре видаляє жирні плями. Для початкового етапу миття підійде і звичайний мильний розчин.
Як мити вікна легко: покрокова інструкція
- Підготуйте вікно: зніміть штори, відкрийте вікно.
- Видаліть пил сухою ганчіркою або пилососом.
- Помийте раму теплою водою з милом.
- Нанесіть засіб для миття на скло.
- Протріть скло круговими рухами мікрофібровою ганчіркою.
- Видаліть залишки засобу скребком для вікон.
- Відполіруйте скло сухою мікрофібровою ганчіркою або газетою.
Лайфхаки для ефективного миття вікон
Мийте вікна в похмуру погоду: сонце може висушити засіб для миття до того, як ви його витрете. Це спровокує розводи.
Використовуйте вертикальні рухи з однієї сторони скла і горизонтальні з іншої: так легше помітити пропущені місця.
Використовуйте старі панчохи для полірування: вони не залишають ворсинок.
Додайте гліцерин у воду для останнього ополіскування: це допоможе відштовхувати пил.
Протріть скло розрізаною навпіл цибулиною: це допоможе запобігти запотіванню вікон взимку.
Використовуйте кавову гущу для видалення стійких плям: це натуральний абразив, який не подряпає скло.
Мийте вікна зверху вниз: так бруд не потрапить на вже вимиті ділянки.
Використовуйте м'яку зубну щітку для чищення важкодоступних місць і кутів.
Протріть скло сумішшю води та спирту (1:1) для додаткового блиску.
Додаткові поради
Не забудьте про підвіконня та жалюзі: їх також потрібно ретельно очистити.
Також перевірте ущільнювачі вікон і за потреби замініть їх перед зимою.
Якщо на вікнах є наліпки або залишки клею, видаліть їх за допомогою олії або спеціального засобу.
Читайте також: