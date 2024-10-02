Забудьте про розводи: як і чим вимити вікна без зайвих зусиль

З наближенням зими багато хто замислюється над питанням, коли ж найкраще помити вікна, щоб вони залишалися чистими протягом холодного сезону.

Найоптимальніший час для миття вікон надворі - середина або кінець вересня до початку жовтня. У цей період температура повітря ще достатньо комфортна для роботи, менша ймовірність дощів, які можуть забруднити щойно вимиті вікна, а сонце не таке яскраве, як влітку, що зменшує ризик появи розводів. Якщо ви не встигли помити вікна у вересні, можна це зробити і в жовтні, але варто вибрати сухий і теплий день.

Коли і як мити вікна надворі - читайте на ТСН.ua.

Чим краще мити вікна

Для миття вікон можна використовувати різні засоби. Спеціальні засоби для миття вікон ефективно видаляють бруд і не залишають розводів.

Альтернативою можуть стати домашні розчини: вода з оцтом у пропорції 1:1 є натуральним і ефективним засобом, а розчин води з нашатирним спиртом добре видаляє жирні плями. Для початкового етапу миття підійде і звичайний мильний розчин.

Як мити вікна легко: покрокова інструкція

Підготуйте вікно: зніміть штори, відкрийте вікно. Видаліть пил сухою ганчіркою або пилососом. Помийте раму теплою водою з милом. Нанесіть засіб для миття на скло. Протріть скло круговими рухами мікрофібровою ганчіркою. Видаліть залишки засобу скребком для вікон. Відполіруйте скло сухою мікрофібровою ганчіркою або газетою.

Лайфхаки для ефективного миття вікон

Мийте вікна в похмуру погоду: сонце може висушити засіб для миття до того, як ви його витрете. Це спровокує розводи.

Використовуйте вертикальні рухи з однієї сторони скла і горизонтальні з іншої: так легше помітити пропущені місця.

Використовуйте старі панчохи для полірування: вони не залишають ворсинок.

Додайте гліцерин у воду для останнього ополіскування: це допоможе відштовхувати пил.

Протріть скло розрізаною навпіл цибулиною: це допоможе запобігти запотіванню вікон взимку.

Використовуйте кавову гущу для видалення стійких плям: це натуральний абразив, який не подряпає скло.

Мийте вікна зверху вниз: так бруд не потрапить на вже вимиті ділянки.

Використовуйте м'яку зубну щітку для чищення важкодоступних місць і кутів.

Протріть скло сумішшю води та спирту (1:1) для додаткового блиску.

Додаткові поради

Не забудьте про підвіконня та жалюзі: їх також потрібно ретельно очистити.

Також перевірте ущільнювачі вікон і за потреби замініть їх перед зимою.

Якщо на вікнах є наліпки або залишки клею, видаліть їх за допомогою олії або спеціального засобу.

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