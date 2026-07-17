Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Мовознавці зазначають, що в багатьох випадках це слово вживають надто часто й невиправдано. Через це текст стає шаблонним і менш природним. До того ж існують значно милозвучніші та точніші українські відповідники. Якщо ви хочете, щоб ваше мовлення звучало багатше, варто знати, якими словами можна замінити «благополуччя» залежно від контексту.

Які слова краще використовувати

Замість слова «благополуччя» можна сказати:

добробут;

достаток;

заможність;

процвітання;

благоденство — у книжному стилі;

статки — коли йдеться про матеріальний стан.

Кожна із цих лексем має своє значення, тому важливо добирати той, який найкраще підходить до конкретної ситуації.

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Коли доречно говорити «добробут»

Саме «добробут» більшість мовознавців радять використовувати найчастіше.

«Бажаю вам добробуту».

«Добробут родини залежить від взаєморозуміння».

Слово звучить природніше й точніше передає зміст.

Якщо йдеться не лише про гроші

Не завжди «благополуччя» означає матеріальне забезпечення. Коли мається на увазі гармонія, спокій або щасливе життя, краще використовувати інші вислови:

усе гаразд;

щасливе життя;

родинний затишок;

душевна рівновага;

сімейна гармонія;

спокій і злагода.

Такі словосполучення звучать живіше та краще передають емоційний зміст.

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