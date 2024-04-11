Забудьте про слово "піон", якщо ви говорите про квітку, мало хто знає, що це фізичний термін

В українській мові багато суржиків, зокрема суржиками називають багато квітів. Наприклад, багато хто називає одну з чудових квіток "піоном". Але слово «піон» – це типовий суржик, коли так називають квіти.

Правильна українська всім відомої квітки – "півонія".

Півонія, я не піон

Слово "піон" теж існує в українській мові, але піони та півонії — це дуже різні речі. "Піон" — це фізичний термін, що означає елементарну частинку з родини мезонів. Існує нейтральний π0 і заряджені піони π+ та π-.

І це ще не все. "Піон" має ще інше значення — це радянська самохідна 203-мм гаубиця.

А «півонія – багаторічна напівкущова декоративна рослина з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів», – йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови СУМ. Півонія — квітка/трава/кущ — єдиний рід рослин родини півонієвих (латинською paeonia)

"Кінець травня пахне півоніями".

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