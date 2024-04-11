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Забудьте про слово "піон", якщо ви говорите про квітку, мало хто знає, що це фізичний термін

Забудьте про слово "піон", якщо ви говорите про квітку, мало хто знає, що це фізичний термін

Півонія

Говоримо українською правильно - "півонії"

В українській мові багато суржиків, зокрема  суржиками називають багато квітів. Наприклад, багато хто називає одну з чудових квіток  "піоном". Але слово «піон» – це типовий суржик, коли так називають квіти. 

Правильна українська всім відомої квітки  – "півонія".

Півонія, я не піон / ©
Півонія, я не піон

Слово "піон" теж існує в українській мові, але піони та півонії — це дуже різні речі. "Піон" — це фізичний термін, що означає елементарну частинку з родини мезонів.  Існує нейтральний π0 і заряджені піони π+ та π-. 

І це ще не все. "Піон" має ще інше значення — це  радянська самохідна 203-мм гаубиця.

А «півонія – багаторічна напівкущова декоративна рослина з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів», –  йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови СУМ. Півонія — квітка/трава/кущ — єдиний рід рослин родини півонієвих (латинською paeonia)

"Кінець травня пахне півоніями".

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