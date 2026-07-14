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Слово «пока» давно увійшло у повсякденне мовлення багатьох людей, однак воно є запозиченням із російської мови й не належить до літературної української. Натомість українська мова має багато гарних, милозвучних і доречних варіантів прощання, які можна використовувати залежно від ситуації. Вони звучать природно, ввічливо та допомагають зробити наше мовлення багатшим.

Як правильно прощатися українською

Найуніверсальнішим варіантом залишається «До побачення!». Він підходить практично для будь-якої ситуації — під час ділового спілкування, зустрічі з незнайомими людьми чи офіційної розмови.

У невимушеній атмосфері чудово звучать:

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Бувайте!

До зустрічі!

До завтра!

До скорого!

До зв’язку!

До нових зустрічей!

Якщо хочеться додати більше теплоти, можна сказати:

На все добре!

Гарного дня!

Гарного вечора!

Щасливо!

Усього найкращого!

Бережіть себе!

Які слова найкраще використовувати під час прощання з друзями та рідними

У спілкуванні з близькими людьми можна використовувати більш невимушені варіанти.

Бувай!

До завтра!

Побачимося!

Телефонуй!

До зв’язку!

Такі вислови звучать природно українською й чудово замінюють звичне багатьом «пока».

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