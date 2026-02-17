ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Забудьте про слово "приторний": добірка влучних українських відповідників

Слова «приторний» немає в академічних словниках української мови. Мовознавці пропонують цілу низку влучних синонімів, які збагатять ваш словниковий запас.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Жінка з солодким тістечком

Жінка з солодким тістечком / © pexels.com

Багато українців досі використовують слово «приторний» для опису солодощів, хоча це типовий русизм. Мовознавці розповіли, якими соковитими українськими відповідниками варто замінити це ненормативне слово.

Про це повідомили у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.

«В українській мові слово „приторний“, хоч його нерідко вживають мовці, ненормативне. Це звичайнісінький росіянізм, що не відповідає українським словотвірним моделям і стилістичним нормам», — зазначили у повідомленні.

Цим словом зазвичай описують надмірну солодкість або занадто нав’язливу приємність.

Натомість в українській мові існує низка відповідників:

  • нудний (нудотний, нудкий);

  • нудно-солодкий (нудотно-солодкий);

  • солодкавий (солодощавий);

  • пересолоджений;

  • засолодкий, надсолодкий.

У переносному значенні, коли йдеться про надто улесливу чи нав’язливу людину, доречно вживати варіанти: «нудотно-милий», «солодкомовний», «нудномедовий».

Нагадаємо, слово «першить» є помилковою калькою з російської, якої немає в академічних словниках української мови. Популяризатор мови Рамі Аль Шаєр зазначає, що замість цього суржику слід використовувати питоме українське слово «пирхота». Отже, правильно говорити про подразнення в горлі як про пирхоту, а в аптеці купувати льодяники саме проти неї.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie