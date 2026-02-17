Забудьте про слово "приторний": добірка влучних українських відповідників

Жінка з солодким тістечком / © pexels.com

Багато українців досі використовують слово «приторний» для опису солодощів, хоча це типовий русизм. Мовознавці розповіли, якими соковитими українськими відповідниками варто замінити це ненормативне слово.

Про це повідомили у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.

«В українській мові слово „приторний“, хоч його нерідко вживають мовці, ненормативне. Це звичайнісінький росіянізм, що не відповідає українським словотвірним моделям і стилістичним нормам», — зазначили у повідомленні.

Цим словом зазвичай описують надмірну солодкість або занадто нав’язливу приємність.

Натомість в українській мові існує низка відповідників:

нудний (нудотний, нудкий);

нудно-солодкий (нудотно-солодкий);

солодкавий (солодощавий);

пересолоджений;

засолодкий, надсолодкий.

У переносному значенні, коли йдеться про надто улесливу чи нав’язливу людину, доречно вживати варіанти: «нудотно-милий», «солодкомовний», «нудномедовий».

Нагадаємо, слово «першить» є помилковою калькою з російської, якої немає в академічних словниках української мови. Популяризатор мови Рамі Аль Шаєр зазначає, що замість цього суржику слід використовувати питоме українське слово «пирхота». Отже, правильно говорити про подразнення в горлі як про пирхоту, а в аптеці купувати льодяники саме проти неї.