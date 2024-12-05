Забудьте про соду й оцет: як зробити махрові рушники м’якими та ніжними, неначе пух

Цими простими методами користувалися ще наші бабусі, коли й мови не було про кондиціонери для білизни.
Розповідаємо, як повернути махровим рушникам м'якість без кондиціонеру, соди й оцту, такі способи вам неодмінно сподобаються.
Як зробити махрові рушники м’якими, наче пух
- Гліцерин. Цим аптечним засобом користувалися, коли не було пом'якшувачів для білизни. Він на відмінно справляється із жорсткістю води, тому махрова тканина залишається м’якенькою та ніжною на дотик. Насипте 3 столові ложки засобу в барабан пральної машинки, після прання ваші рушники будуть м'якими й матимуть ніжний приємний аромат до наступного прання.
- Сіль і морозне повітря. Такий метод треба використовувати для чистих випраних рушників, які втратили свою м’якість. Розчиніть склянку солі у п’яти літрах теплої води й замочіть у розчині рушники на 30 хвилин. Потім добре виполощіть, відтисніть і повісьте сушитися на свіжому повітрі за морозної погоди.
- Холодна вода та сніг. Таким методом користувалися ще наші предки, коли прали ткані рушники, які були дуже жорсткими на дотик, щоб надати їм м’якості. Спочатку треба випрати рушники у холодній воді, потім скласти у глибоку ємність та засипати снігом, щоб вони полежали кілька годин. Потім виполощіть і висушіть як зазвичай. Після такої процедури махрова тканина стане м’якенькою на дотик.
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