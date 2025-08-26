Забудьте про соду й оцет: цей засіб очистить ручки плити від жиру за 5 хвилин без знімання

Чим відчистити ручки газової плити / © pixabay.com

Чищення кухонної плити — це справа дуже клопітка, бо займає купу часу й доводиться витрачати багато зусиль. І якщо поверхню ще можна відмити за допомогою звичних засобів, то ручки стають справжньою проблемою: жир, крихти та залишки соусів забиваються в усі щілини, створюючи липкий уїдливий наліт. Більшість людей намагається відчистити їх содою чи оцтом, але цей процес дуже довгий і не завжди ефективний, а ще після нього залишається білий наліт. Однак професійні клінери вже давно знають секрет, як швидко відчистити ручки кухонної плити від жиру й нальоту за допомогою простого аптечного засобу.

Як за 5 хвилин очистити ручки кухонної плити без хімії, соди й оцту

Фахівці з прибирання радять застосовувати звичайний спиртовий розчин чи антисептик на основі спирту. Його секрет у тому, що він миттєво розчиняє жирову плівку, дезінфікує поверхню та не залишає слідів після висихання.

Нанесіть трохи спирту на ватний диск або м’яку тканину.

Обережно протріть ручки плити, приділяючи увагу виїмкам і стикам.

Через 5 хвилин від жиру не залишиться й сліду.

Чому це працює краще за соду й оцет

Сода абразивна і може подряпати пластик чи метал.

Оцет має різкий запах і не завжди ефективний проти старого жиру.

Спирт же діє м’яко, швидко випаровується й одночасно знезаражує поверхню.

Які ще лайфгаки для ідеальної чистоти