Забудьте про томатну пасту та борошно: додайте в гуляш цей продукт — і соус буде густим

Яке м’ясо вибрати для гуляшу, як правильно готувати страву та як зробити соус густим і насиченим без зайвих клопотів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати густий гуляш без борошна та томатної пасти

Як приготувати густий гуляш без борошна та томатної пасти / © Credits

Гуляш — це страва, яку обожнюють у багатьох країнах світу. Ароматний соус, ніжне м’ясо та поєднання спецій роблять його ідеальним як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Часто господині стикаються з проблемою занадто рідкого соусу, який складно загустити. Звично використовують борошно чи томатну пасту, однак є інший продукт, який впорається не гірше й навіть подарує страві приємний смак. Це звичайнісінький картопляний крохмаль. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

Як правильно вибрати м’ясо для гуляшу

Секрет соковитої страви починається з якісного шматка м’яса.

  • Яловичина: вирізка, лопатка або м’якоть задньої ноги. Найніжніший гуляш виходить із тазостегнової частини.

  • Свинина: найкраще підходить вирізка чи шийка з тонкими жировими прошарками. Перед готуванням м’ясо слід очистити від плівок і хрящів.

Як приготувати густий та смачний гуляш без борошна та томатної пасти

  • Спершу обсмажте м’ясо на сильному вогні 3-5 хвилин, щоб воно «запечаталося» та залишило сік всередині.

  • Для тушкування використовуйте товстостінний посуд — ідеально підійде чавунний казан чи сотейник.

  • Якщо додаєте овочі — моркву, цибулю чи перець, їхня кількість має дорівнювати кількості м’яса.

  • Щоб зробити соус густим, розведіть чайну ложку крохмалю у холодній воді та поступово влийте у гуляш. Якщо густина недостатня, додайте ще половину ложки, попередньо розчинивши у воді.

Рецепт класичного гуляшу з густим соусом

Інгредієнти:

  • 1 кг яловичини;

  • 2 цибулини;

  • 2 моркви;

  • 4–5 ст. л. томатної пасти за бажання;

  • спеції, сіль — за смаком;

  • 1 ч. л. крохмалю;

  • рослинна олія.

Спосіб приготування.

  • Наріжте м’ясо кубиками 15-25 г, приправте перцем.

  • Швидко обсмажте шматочки до золотистої скоринки та перекладіть у каструлю.

  • На сковороді підсмажте цибулю й моркву до золотистого відтінку.

  • Додайте томатну пасту, якщо бажаєте, влийте трохи води й перекладіть овочі до м’яса.

  • Налийте стільки води, щоб вона майже покривала м’ясо, приправте спеціями.

  • Тушкуйте на слабкому вогні 1-1,5 години.

  • За 10 хвилин до готовності розведіть крохмаль у холодній воді та поступово введіть у гуляш, постійно помішуючи.

В результаті ви отримаєте ніжне м’ясо та густий, ароматний соус без використання борошна.

