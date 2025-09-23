- Дата публікації
Забудьте про томатну пасту та борошно: додайте в гуляш цей продукт — і соус буде густим
Яке м’ясо вибрати для гуляшу, як правильно готувати страву та як зробити соус густим і насиченим без зайвих клопотів.
Гуляш — це страва, яку обожнюють у багатьох країнах світу. Ароматний соус, ніжне м’ясо та поєднання спецій роблять його ідеальним як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Часто господині стикаються з проблемою занадто рідкого соусу, який складно загустити. Звично використовують борошно чи томатну пасту, однак є інший продукт, який впорається не гірше й навіть подарує страві приємний смак. Це звичайнісінький картопляний крохмаль. Про це пише ресурс «Добрі Новини».
Як правильно вибрати м’ясо для гуляшу
Секрет соковитої страви починається з якісного шматка м’яса.
Яловичина: вирізка, лопатка або м’якоть задньої ноги. Найніжніший гуляш виходить із тазостегнової частини.
Свинина: найкраще підходить вирізка чи шийка з тонкими жировими прошарками. Перед готуванням м’ясо слід очистити від плівок і хрящів.
Як приготувати густий та смачний гуляш без борошна та томатної пасти
Спершу обсмажте м’ясо на сильному вогні 3-5 хвилин, щоб воно «запечаталося» та залишило сік всередині.
Для тушкування використовуйте товстостінний посуд — ідеально підійде чавунний казан чи сотейник.
Якщо додаєте овочі — моркву, цибулю чи перець, їхня кількість має дорівнювати кількості м’яса.
Щоб зробити соус густим, розведіть чайну ложку крохмалю у холодній воді та поступово влийте у гуляш. Якщо густина недостатня, додайте ще половину ложки, попередньо розчинивши у воді.
Рецепт класичного гуляшу з густим соусом
Інгредієнти:
1 кг яловичини;
2 цибулини;
2 моркви;
4–5 ст. л. томатної пасти за бажання;
спеції, сіль — за смаком;
1 ч. л. крохмалю;
рослинна олія.
Спосіб приготування.
Наріжте м’ясо кубиками 15-25 г, приправте перцем.
Швидко обсмажте шматочки до золотистої скоринки та перекладіть у каструлю.
На сковороді підсмажте цибулю й моркву до золотистого відтінку.
Додайте томатну пасту, якщо бажаєте, влийте трохи води й перекладіть овочі до м’яса.
Налийте стільки води, щоб вона майже покривала м’ясо, приправте спеціями.
Тушкуйте на слабкому вогні 1-1,5 години.
За 10 хвилин до готовності розведіть крохмаль у холодній воді та поступово введіть у гуляш, постійно помішуючи.
В результаті ви отримаєте ніжне м’ясо та густий, ароматний соус без використання борошна.