Забудьте про ці зачіски: вони роблять обличчя широким і додають зайвих кілограмів

Які стрижки роблять обличчя повним / © Freepik

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Ідеальна стрижка — це не лише данина моді, а й інструмент, який допомагає скоригувати риси обличчя. Деякі зачіски можуть візуальо розширити обличчя, особливо якщо воно має круглу чи квадратну форму. Навіть найпривабливіші риси можна легко спотворити, якщо вибрати невдалий варіант стрижки. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», яких стрижок варто уникати, щоб не підкреслювати ширину обличчя.

Пряме каре до підборіддя

Які стрижки роблять обличчя повним / © Фото з відкритих джерел

Класичне коротке каре, яке закінчується на рівні підборіддя, робить акцент на нижній частині обличчя. Така зачіска створює горизонтальну лінію, яка візуально розширює щелепу, що особливо небажано за круглої та квадратної форми лиця. Краще вибрати подовжене каре із м’яким філіруванням, яке витягує силует і робить риси гармонійнішими.

Густий рівний чубчик

Які стрижки роблять обличчя повним / © pixabay.com

Здавалося б, чубчик омолоджує і робить обличчя більш привабливим. Та якщо він густий і має рівний зріз, то вкорочує лоб, затискає обличчя зверху та підсилює ефект ширини. Особливо це помітно, коли волосся зачесане назад чи за вуха. Краще вибрати зачіску з асиметричним філірованим чубчиком, який створюватиме відчуття легкості.

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Об’ємні локони в зоні вилиць

Які стрижки роблять обличчя повним

Локони, що спадають біля вилиць, візуально «розширюють» обличчя. Особливо це актуально для кучерявого волосся із внутрішнім завитком, який створюватиме ефект надутого лиця.

Гладке зібране волосся без об’єму

Які стрижки роблять обличчя повним / © Фото з відкритих джерел

Зачіски типу тугого пучка чи хвоста з рівним проділом повністю відкривають обличчя, оголюючи всі його особливості. Такий варіант лише підкреслює його повноту та широкі вилиці. Щоб скоригувати обличчя, треба додати об’єму на маківці чи залишити кілька м’яких пасом біля обличчя, це допоможе збалансувати образ.