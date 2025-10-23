Забудьте про цвіль: п’ять рослин, які самі очистять повітря у вашій оселі

Сансевієрія / © Pexels

Зі зниженням температури в осінньо-зимовий період у багатьох домівках зростає ризик появи цвілі через підвищену вологість. Фахівці радять не лише провітрювати приміщення та користуватися осушувачами, а й додати до інтер’єру певні кімнатні рослини, які природно очищають повітря.

Про це повідомило видання Express.

Користувач TikTok під ніком bloom.buddy.plant назвав п’ять найефективніших рослин, що допомагають боротися з вогкістю й грибком. Вони не лише прикрашають оселю, а й зменшують кількість цвілі у повітрі.

Плющ (English Ivy)

Ця вічнозелена ліана часто росте надворі, але чудово почувається й у приміщенні. За даними досліджень, плющ може зменшити кількість спор цвілі у повітрі на понад 70% лише за 12 годин. Рослина вбирає вологу й діє як природний фільтр, тому її радять розміщувати у ванній або на кухні, де найчастіше з’являється грибок.

Спатіфілум (Peace Lily)

Спатифілум поглинає надлишкову вологу та шкідливі сполуки з повітря, завдяки чому запобігає утворенню цвілі. Великі блискучі листки працюють як природний фільтр, очищаючи атмосферу. Водночас фахівці нагадують, що ця рослина токсична для котів: у разі контакту може викликати подразнення слизових оболонок, тому власникам домашніх тварин слід бути обережними.

Сансевієрія (Snake Plant)

Сансевієрія, відома також як «зміїна рослина», допомагає боротися з вологою й токсинами у повітрі. Ця рослина невибаглива у догляді й навіть уночі виділяє кисень, покращуючи мікроклімат у приміщенні. Важливо не перезволожувати ґрунт — надлишок води може сприяти утворенню плісняви у горщику.

Нефролепіс (Boston Fern)

Нефролепіс добре почувається у вологих приміщеннях, тому ідеально підходить для ванних кімнат. Вона поглинає надлишкову вологу, очищує повітря від спор цвілі та діє як природний зволожувач. Щоб папороть ефективно очищала повітря, її варто розміщувати в місцях з непрямим сонячним світлом і забезпечувати регулярний полив.

Пальми (Lady Palm, Bamboo Palm)

Деякі види пальм, зокрема бамбукова або пальма леді, допомагають зменшити рівень вологості у приміщеннях із підвищеною вогкістю. Їх рекомендують ставити у ванній кімнаті або поруч із вікнами, де часто збирається конденсат. Регулярне очищення листя від пилу покращує їхню здатність фільтрувати повітря та запобігати утворенню цвілі на стінах і поверхнях.

Нагадаємо, взимку через вологу та закриті вікна цвіль з’являється у багатьох будинках. Експерти розповіли, як зупинити її ріст за допомогою дешевого натурального засобу.