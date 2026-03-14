Забудьте про цибулиння: додайте лише одну ложку — і отримаєте крашанки кольору мімози

До Великодня залишилося не так багато часу, а тому вже прийшла пора експериментувати з фарбуванням одного з найголовніших атрибутів свята — крашанками.

Тетяна Мележик
Як пофарбувати яйця на Великдень

Не обов’язково купувати вже готові барвники в магазині. За допомогою звичайних спецій та продуктів можна отримати не менш цікавий ефект. Один з найкращих — куркума. Завдяки їй яєчна шкаралупа отримує насичений жовтий колір, як квіти мімози.

Щоб колір вийшов яскравим і насиченим, потрібно:

  1. Додати 2-3 столові ложки куркуми у 0,5 л гарячої води.

  2. Влити ще 1-2 ст. ложки оцту 9% і всипати дрібку солі — це потрібно, щоб шкаралупа не трісла від температури.

  3. Опустіть яйця в розчин і варіть їх 10-12 хвилин, залишіть охолоджуватися просто у рідині.

Існує ще й холодний спосіб фарбування за допомогою куркуми. В такому разі колір виходить «сонячним» і більш ніжним. Вам потрібно:

  1. Приготувати розчин з води, куркуми і оцту (пропорції як і в попередньому способі).

  2. Опустити вже круто зварені яйця в рідину і залишити на 20 хвилин — кілька годин (тут все залежить від того, наскільки яскравий відтінок ви хочете отримати).

Дуже важливо в будь-якому разі дати яйцям висохнути природнім шляхом. А щоб крашанки відрізнялися красивим блиском — натріть шкаралупу рослинною олією після фарбування.

